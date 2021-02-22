В Сети всплыла альтернативная концовка "Титаника", видео стало вирусным

По мнению пользователей, Кэмерон правильно сделал, что не выбрал этот вариант в качестве заключительного аккорда фильма.

Видео с альтернативным окончанием фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" стало вирусным в сети и показало, каким мог быть финальный эпизод фильма, если бы режиссер не передумал и не изменил его. Об этом пишет издание Insider.

Отмечается, что хотя эта сцена и не вошла в окончательную версию фильма, она была выпущена в 2005 году как специальный фильм на DVD. Далеко не все ее видели, еще меньше зрителей помнят эти кадры, однако пользователь Twitter Пэт Бреннан решил освежить воспоминания и поделился видео.

"Альтернативный финал "Титаника" веселый. Это бы для меня полностью испортило фильм", – подписал он публикацию.

Как известно, в оригинальном финале блокбастера уже состарившаяся Роза Бьюкейтер (роль которой в молодости сыграла Кейт Уинслет), стоя на краю корабля, команда которого ищет затонувшие драгоценности на борту "Титаника", бросает в воду бриллиантовое колье, которое было на ней, когда ее рисовал Джек. В альтернативной концовке Роуз пробирается к задней части корабля и забирается на перила. Когда команда прибегает, чтобы спасти ее, думая, что старушка решила прыгнуть, Роуз показывает, что у нее было бесценное ожерелье, которое команда искала все время. Она грозиться выбросить его в океан, но сначала позволяет Броку Ловетту которого играет Билл Пакстон, подержать его в руке несколько секунд. Затем она забирает его и бросает в воду. Свой поступок она мотивирует тем, что бриллиант, из-за которого она потеряла любимого человека, должен покоиться на дне.

Когда под диалогом играет драматическая музыка, один из исследователей кричит: "Это действительно отстой, леди!" и бежит к перилам, чтобы посмотреть, как тонет ожерелье.

Брокк начинает истерически смеяться и медленно танцует, а член его команды уходит, говоря: "Очень смешно! Это просто здорово".

В комментариях пользователи пришли к выводу, что этот вариант окончания оскароносного фильма действительно менее удачный, и порадовались, что Кэмерон выбрал другой финал.

"Титаник" – самый большой и самый скорый круизный лайнер 1912 года. Он затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк после того, как напоролся на айсберг. Тогда погибли более 1500 человек.

Напомним, письмо, отправленное пассажиром печально известного "Титаника", решили продать на аукционе. Его написал 39-летний баптистский пастор Джон Харпер, который направлялся из Лондона в Чикаго.