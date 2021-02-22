У Мережі спливла альтернативна кінцівка "Титаніка", відео стало вірусним

На думку підписників, Кемерон правильно зробив, що не вибрав цей варіант як фінальний акорд фільму.

Відео з альтернативним закінченням фільму Джеймса Кемерона "Титанік" стало вірусним в мережі і показало, яким міг бути фінальний епізод фільму, якби режисер не передумав і не змінив його. Про це пише видання Insider.

Відзначається, що хоча ця сцена і не увійшла в остаточну версію фільму, вона була випущена у 2005 році як спеціальний фільм на DVD. Далеко не всі її бачили, ще менше глядачів пам'ятають ці кадри, проте користувач Twitter Пет Бреннан вирішив освіжити спогади і поділився відео.

"Альтернативний фінал "Титаніка" веселий. Це б для мене повністю зіпсувало фільм", — підписав він публікацію.

Як відомо, в оригінальному фіналі блокбастера вже постаріла Роза Бьюкейтер (роль якої в молодості зіграла Кейт Вінслет), стоячи на краю корабля, команда якого шукає затонулі коштовності на борту "Титаніка", кидає в воду діамантове кольє, яке було на ній, коли її малював Джек. В альтернативній кінцівці Роуз пробирається до задньої частини корабля і забирається на перила. Коли команда вдається, щоб врятувати її, думаючи, що старенька вирішила стрибнути, Роуз показує, що у неї було безцінне намисто, яке команда шукала весь час. Вона грозиться викинути його в океан, але спочатку дозволяє Броку Ловетту якого грає Білл Пакстон, потримати його в руці кілька секунд. Потім вона забирає його і кидає в воду. Свій вчинок вона мотивує тим, що діамант, через який вона втратила кохану людину, повинен лежати на дні.

Коли під час діалогу грає драматична музика, один з дослідників кричить: "Це дійсно відстій, леді!" і біжить до поручнів, щоб подивитися, як тоне намисто.

Брокк починає істерично сміятися і повільно танцює, а член його команди йде, кажучи: "Дуже смішно! Це просто здорово".

У коментарях користувачі дійшли висновку, що цей варіант закінчення оскароносного фільму справді менш вдалий, і пораділи, що Кемерон вибрав інший фінал.

"Титанік" — найбільший і найшвидший круїзний лайнер 1912 року. Він затонув 15 квітня 1912 року під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка після того, як напоровся на айсберг. Тоді загинули понад 1500 осіб.

Нагадаємо, лист, відправлений пасажиром сумнозвісного "Титаніка", вирішили продати на аукціоні. Його написав 39-річний баптистський пастор Джон Харпер, який прямував з Лондона в Чикаго.