Модели Dior стали героинями картин Караваджо в рекламе весенней коллекции (фото, видео)

В новой коллекции Мария Грация Кьюри подчеркнула тесную связь моды и искусства.

Французский дом моды Dior представил коллекцию весна 2021, вдохновением для которой послужили картины Микела́нджело Меризи да Караваджо.

Дизайнер Мария Грация Кьюри, которая перед этим удивила весь мир, почерпнув идеи из колоды карт Таро XVвека, решила не останавливаться на тандеме моды и искусства и представила новые образы в стиле работ итальянского живописца.

Передать фирменную для художника игру света и тени, а также фотографический реализм картин Караваджо дизайнеру помогла известный болгарский мастер объектива Элина Кечичева. Модели Леви Ахтховен, Мариэль Учида, Скули Мейа, Джудит Фреймент и Холли Фишер предстали на ее снимках готовыми натурами для новых шедевров художника.

"Используя силу, воплощенную в живописи, коллекция Dior весна-лето 2021 от Марии Грации Кьюри заново изобретает коды Дома с новым языком. Цветут драгоценные вышивки, крой становится свободнее, а палитра переливается оттенками мерцания", – говорится в подписи к видео, на котором представлена часть коллекции.

К грядущей весне дизайнер предлагает наряды из воздушной полупрозрачной ткани, которые чередуются с костюмами и пальто, а в качестве аксессуаров – знаменитые сумочки, клатчи и много золота на руках, шеях и в ушах моделей.

Напомним, ранее свою весенне-летнюю коллекцию представил и модный дом Chanel. А ливанский дизайнер Эли Сааб, любимец голливудских знаменитостей и состоятельных модниц планеты, несмотря на трагические события в родной стране, показал новые шедевры.