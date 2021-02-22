Моделі Dior стали героїнями картин Караваджо в рекламі весняної колекції (фото, відео)

У новій колекції Марія Грація К'юрі підкреслила тісний зв'язок моди і мистецтва.

Французький будинок моди Dior представив колекцію весна 2021, натхненням для якої слугували картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо.

Дизайнерка Марія Грація Кʼюрі, яка перед цим здивувала весь світ, почерпнула ідеї з колоди карт Таро XV століття, вирішила не зупинятися на тандемі моди і мистецтва та представила нові образи в стилі робіт італійського живописця.

Передати фірмову для художника гру світла та тіні, а також фотографічний реалізм картин Караваджо дизайнерці допомогла відома болгарська майстриня об'єктиву Еліна Кечичева. Моделі Леві Ахтховен, Маріель Учида, Скулі Мея, Джудіт Фреймент і Холлі Фішер постали на її знімках готовими натурами для нових шедеврів художника.

"Використовуючи силу, втілену в живописі, колекція Dior весна-літо 2021 від Марії Грації Кʼюрі заново винаходить коди Будинки з новою мовою. Цвітуть дорогоцінні вишивки, крій стає вільнішим, а палітра переливається відтінками мерехтіння", — йдеться у підписі до відео, на якому представлена частина колекції.

До майбутньої весни дизайнерка пропонує вбрання із повітряної напівпрозорої тканини, які чергуються з костюмами і пальто, а як аксесуари — знамениті сумочки, клатчі та багато золота на руках, шиях та у вухах моделей.

Нагадаємо, раніше свою весняно-літню колекцію представив і модний будинок Chanel. А ліванський дизайнер Елі Сааб, улюбленець голлівудських знаменитостей і заможних модниць планети, незважаючи на трагічні події в рідній країні, показав нові шедеври.