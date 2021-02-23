Родственник королевы Елизаветы II получил срок за сексуальное домогательство

Граф признал свою вину и извинился перед потерпевшей. Раскаяние существенно уменьшило срок, однако от тюрьмы не спасло.

34-летний сын двоюродного брата королевы Елизаветы II Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, был приговорен шерифским судом Данди к 10 месяцам тюрьмы 23 февраля, передает The Guardian.

Он признал себя виновным в сексуальных домогательствах к женщине в замке Глэмис в Ангусе (Шотландия), который является резиденцией графов Стратмора и Кингхорна, принадлежавших к семье покойной матери королевы. Это произошло в феврале прошлого года.

[ + – ] Замок Глэмис в Ангусе (Шотландия) Фото: The Guardian

Потерпевшая рассказала, что в замке находилась в рамках посещения трехдневного мероприятия по связям с общественностью. Она уже легла спать, когда пьяный Боуз-Лайон уговорил ее открыть дверь, сославшись на "нечто важное" и ворвался внутрь. Он толкнул девушку на кровать и пытался стянуть с нее ночную рубашку, а также поцеловать.

На призывы оставить ее в покое родственник королевы заявил не указывать, что ему делать в собственном доме. Гостья начала сопротивляться, и эта схватка продолжалась больше 20 минут. Девушке удалось выставить пьяного графа из комнаты, после чего она заперлась, подперев дверь, и начала рассылать сообщения с просьбой о помощи остальным гостям в замке и своему бойфренду. Вскоре граф вернулся и снова пытался вломиться в комнату.

Утром Саймон протрезвел и пытался извиниться, но пострадавшая уже написала заявление в полицию и покинула замок.

В прошлом месяце Боуз-Лайон извинился за свои действия и заявил, что ему "очень стыдно" за то, что он причинил "такие страдания" гостье в своем доме. По словам графа, в ночь нападения он "напился до изнеможения", добавив, что это, конечно, не оправдывает его дальнейшие действия.

"Я не думал, что способен вести себя так, как я, но мне пришлось признать это и взять на себя ответственность", – сказал он перед судом.

[ + – ] Саймон Боуз-Лайон идет к зданию суда Фото: Dundee Sheriff Court

По информации The Daily Mail, обвиняемому грозил более суровый приговор – до пяти лет за решеткой. Кроме того, он внесен в реестр сексуальных преступников.

В 2019 году журнал Tatler назвал Саймона Боуза-Лайона в числе самых завидных холостяков Британии.

Ранее королевская семья уже имела неприятности с родственниками. Так, в 2019 году сын королевы, принц Эндрю, оказался привлеченным к судебному процессу в деле известного миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии. Из показаний, данных Вирджинией Джуффре, которая находилась в сексуальном рабстве Эпштейна с 16 лет, следует, что ее неоднократно заставляли заниматься сексом с друзьями Эпштейна, среди которых был сын Елизаветы II.

На время расследования герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи.