Родич королеви Єлизавети II отримав термін за сексуальне домагання

Граф визнав свою провину і вибачився перед потерпілою. Каяття істотно зменшило термін, однак від вʼязниці не врятувало.

34-річний син двоюрідного брата королеви Єлизавети II Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, був засуджений шерифським судом Данді до 10 місяців в'язниці 23 лютого, передає The Guardian.

Він визнав себе винним у сексуальних домаганнях до жінки в замку Глеміс в Ангусі (Шотландія), який є резиденцією графів Стратмора і Кінгхорна, що належали до родини покійної матері королеви. Це сталося в лютому минулого року.

[ + – ] Замок Глеміс в Ангусі (Шотландія) Фото: The Guardian

Потерпіла розповіла, що в замку перебувала в рамках відвідування триденного заходу зі зв'язків із громадськістю. Вона вже лягла спати, коли п'яний Боуз-Лайон умовив її відкрити двері, пославшись на "щось важливе" й увірвався всередину. Він штовхнув дівчину на ліжко та намагався стягнути з неї нічну сорочку, а також поцілувати.

На заклики залишити її в спокої родич королеви заявив не вказувати, що йому робити у власному будинку. Гостя почала чинити опір, і ця сутичка тривала більше 20 хвилин. Дівчині вдалося виставити п'яного графа з кімнати, після чого вона закрилася, підперши двері, і почала розсилати повідомлення з проханням про допомогу іншим гостям у замку та своєму бойфренду. Незабаром граф повернувся і знову намагався вломитися в кімнату.

Вранці Саймон протверезів і намагався вибачитися, але постраждала вже написала заяву в поліцію та покинула замок.

Минулого місяця Боуз-Лайон вибачився за свої дії і заявив, що йому "дуже соромно" за те, що він заподіяв "такі страждання" гості в своєму будинку. За словами графа, у ніч нападу він "напився до нестями", додавши, що це, звичайно, не виправдовує його подальші дії.

"Я не думав, що здатний поводитися так, як я, але мені довелося визнати це і взяти на себе відповідальність", — сказав він перед судом.

[ + – ] Саймон Боуз-Лайон йде до будівлі суду Фото: Dundee Sheriff Court

За інформацією The Daily Mail, обвинуваченому загрожував суворіший вирок — до п'яти років за гратами. Крім того, він внесений до реєстру сексуальних злочинців.

У 2019 журнал Tatler назвав Саймона Боуза-Лайона одним із найзавидніших холостяків Британії.

Раніше королівська сім'я вже мала неприємності з родичами. Так, у 2019 році син королеви, принц Ендрю, виявився залученим до судового процесу в справі відомого мільярдера Джеффрі Епштайна, якого звинувачують в секс-торгівлі та педофілії. Зі свідчень, що надала Вірджинія Джуффре, яка перебувала в сексуальному рабстві Епштайна із 16 років, дізналися, що її неодноразово змушували займатися сексом із друзями Епштайна, серед яких був син Єлизавети II.

На час розслідування герцога Йоркського відсторонили від виконання обов'язків члена королівської сім'ї.