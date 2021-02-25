От уборщицы до Gucci. Как простая девушка в одночасье стала востребованной моделью

Клара Луиза никогда не мечтала о модельной карьере, поэтому приглашение директора известного агентства на кастинг стало для нее шансом, которым она поспешила воспользоваться.

24-летняя Клара Луиза из обычной уборщицы и фрилансера превратилась в модель одного из известнейших домов моды Gucci. Как это произошло, рассказало издание Metro.

До 2019 года Клара занималась тем, что убирала в офисах. Однажды, когда девушка спешила в спортзал в восточной части Лондона, на нее обратил внимание директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон.

Он спросил, не пробовала ли Клара себя в модельном бизнесе, и удивился, услышав отрицательный ответ. Он пригласил девушку на пробы, и уже через некоторое время она подписала свой первый контракт. Вскоре ее фото украсило обложку журнала о моде и красоте Picton.

Семья девушки, в которой, кроме нее, еще трое сыновей, была поражена, увидев ее впервые на обложке глянца.

"Как только они увидели журнал в моем местном газетном киоске, моя мама была взволнована и сказала: "Это моя дочь, это мой ребенок!». Она была очень довольна", – рассказала Клара в интервью журналистам.

В 2020 году Клара Луиза вылетела для съемок в Италии, где принимала участие в кампании Gucci. Модный дом провел показ в видеоформате. Там она познакомилась с ведущими моделями и креативным директором бренда Алессандро Микеле.

Это стало ее счастливым билетом. Она начала работать с такими брендами как Gymshark, Boots и Primark. Но сотрудничество с Gucci остается для нее самым почетным, о чем, призналась девушка, она с гордостью расскажет внукам.

Несмотря на такой успех и открытую дверь в мир большой моды Клара по-прежнему мечтает о более "земной" профессии и хочет стать учительницей.

"Я все еще обычная девушка из восточного Лондона, моя мама не позволила бы моему тщеславию разрастаться", – говорит она.

В модельной карьере Клара видит определенную миссию и показывает миру, что обычная темнокожая девушка, далекая от модельных 90/60/90, не считающая себя красавицей, может в один миг стать знаменитой и популяризовать свою культуру, особенности, настоящее, не отретушированное тело в конце концов.

"Жизнь для того, чтобы жить, и я хочу использовать любую возможность, которая появляется на пути, и просто наслаждаться ею", – отметила она.

Напомним, модный дом Gucci презентовал рекламную кампанию коллекции мужской одежды осень-зима — 2020. В съемках кампейна приняли участие музыканты A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler.

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