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От уборщицы до Gucci. Как простая девушка в одночасье стала востребованной моделью

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Клара Луиза, Gucci, модель
Фото: коллаж Фокус

Клара Луиза никогда не мечтала о модельной карьере, поэтому приглашение директора известного агентства на кастинг стало для нее шансом, которым она поспешила воспользоваться.

24-летняя Клара Луиза из обычной уборщицы и фрилансера превратилась в модель одного из известнейших домов моды Gucci. Как это произошло, рассказало издание Metro.

До 2019 года Клара занималась тем, что убирала в офисах. Однажды, когда девушка спешила в спортзал в восточной части Лондона, на нее обратил внимание директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон.

Он спросил, не пробовала ли Клара себя в модельном бизнесе, и удивился, услышав отрицательный ответ. Он пригласил девушку на пробы, и уже через некоторое время она подписала свой первый контракт. Вскоре ее фото украсило обложку журнала о моде и красоте Picton.

Клара Луиза, журнал, обложка

Семья девушки, в которой, кроме нее, еще трое сыновей, была поражена, увидев ее впервые на обложке глянца.

"Как только они увидели журнал в моем местном газетном киоске, моя мама была взволнована и сказала: "Это моя дочь, это мой ребенок!». Она была очень довольна", – рассказала Клара в интервью журналистам.

В 2020 году Клара Луиза вылетела для съемок в Италии, где принимала участие в кампании Gucci. Модный дом провел показ в видеоформате. Там она познакомилась с ведущими моделями и креативным директором бренда Алессандро Микеле.

Это стало ее счастливым билетом. Она начала работать с такими брендами как Gymshark, Boots и Primark. Но сотрудничество с Gucci остается для нее самым почетным, о чем, призналась девушка, она с гордостью расскажет внукам.

Несмотря на такой успех и открытую дверь в мир большой моды Клара по-прежнему мечтает о более "земной" профессии и хочет стать учительницей.

"Я все еще обычная девушка из восточного Лондона, моя мама не позволила бы моему тщеславию разрастаться", – говорит она.

В модельной карьере Клара видит определенную миссию и показывает миру, что обычная темнокожая девушка, далекая от модельных 90/60/90, не считающая себя красавицей, может в один миг стать знаменитой и популяризовать свою культуру, особенности, настоящее, не отретушированное тело в конце концов.

Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель
Клара Луиза, бодипозитив, модель

"Жизнь для того, чтобы жить, и я хочу использовать любую возможность, которая появляется на пути, и просто наслаждаться ею", – отметила она.

Напомним, модный дом Gucci презентовал рекламную кампанию коллекции мужской одежды осень-зима — 2020. В съемках кампейна приняли участие музыканты A$AP Rocky, Игги Поп и Tyler.

Ранее мы писали о том, что модный дом Dior представил новую коллекцию женской одежды, вдохновившись картинами Караваджо. 