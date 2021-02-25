Від прибиральниці до Gucci. Як проста дівчина відразу стала затребуваною моделлю
Клара Луїза ніколи не мріяла про модельну кар'єру, тому запрошення директора відомого агентства на кастинг стало для неї шансом, яким вона поспішила скористатися.
24-річна Клара Луїза зі звичайної прибиральниці і фрілансера перетворилася на модель одного з найвідоміших будинків моди Gucci. Як це сталося, розповіло видання Metro.
До 2019 року Клара займалася тим, що прибирала в офісах. Одного разу, коли дівчина поспішала в спортзал у східній частині Лондона, на неї звернув увагу директор модельного агентства FOMO Models Роб Вілсон.
Він запитав, чи не пробувала Клара себе в модельному бізнесі, і здивувався, почувши негативну відповідь. Він запросив дівчину на проби, і вже через деякий час вона підписала свій перший контракт. Незабаром її фото прикрасило обкладинку журналу про моду і красу Picton.
Сім'я дівчини, у якої, крім неї, ще троє синів, була вражена, побачивши її вперше на обкладинці глянцю.
"Як тільки вони побачили журнал в моєму місцевому газетному кіоску, моя мама була схвильована і сказала: "Це моя дочка, це моя дитина!». Вона була дуже задоволена", — розповіла Клара в інтерв'ю журналістам.
У 2020 році Клара Луїза вилетіла для зйомок в Італії, де брала участь у кампанії Gucci. Модний будинок провів показ у відеоформаті. Там вона познайомилася з провідними моделями та креативним директором бренду Алессандро Мікеле.
Це стало її щасливим квитком. Вона почала працювати з такими брендами як Gymshark, Boots і Primark. Але співпраця з Gucci залишається для неї найпочеснішою, про що, зізналася дівчина, вона з гордістю розповість онукам.
Незважаючи на такий успіх і відчинені двері у світ великої моди, Клара мріє про більш «земну» професію і хоче стати вчителькою.
"Я все ще звичайна дівчина зі східного Лондона, моя мама не дозволила б моєму марнославству розростатися", — говорить вона.
У модельній кар'єрі Клара бачить певну місію і показує світові, що звичайна темношкіра дівчина, далека від модельних 90/60/90, яка не вважає себе красунею, може в одну мить стати знаменитою і популяризувати свою культуру, особливості, справжнє, не відретушоване тіло зрештою.
"Життя для того, щоб жити, і я хочу використовувати будь-яку можливість, яка з'являється на шляху, і просто насолоджуватися ним", — зазначила вона.
Нагадаємо: модний будинок Gucci презентував рекламну кампанію колекції чоловічого одягу осінь-зима — 2020. У зйомках кампанії взяли участь музиканти A $ AP Rocky, Іггі Поп і Tyler.
Раніше ми писали про те, що модний будинок Dior представив нову колекцію жіночого одягу, надихнувшись картинами Караваджо.