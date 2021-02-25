Леди Гага пообещала $500 тыс. за своих украденных с применением оружия собак (фото)

На выгуливавшего животных мужчину якобы напали двое темнокожих в бейсболках. После покушения они сбежали, прихватив двух из трех собак певицы.

В Лос-Анджелесе в районе Западный Голливуд неизвестные напали 30-летнего Райана Фишера, который выгуливал трех французских бульдогов Леди Гаги, выстрелили в него четыре раза, забрали двух собак и скрылись на белом авто, передает The Sun.

Нападение произошло вечером в среду, 25 февраля. По информации журналистов, Фишер вывел на прогулку Коджи, Мисс Азию и Густаво, когда по нему открыли огонь.

[ + – ] Райан Фишер получил четыре пули и доставлен в больницу Фото: Скриншот/ABC News

Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, который был в сознании, но еле дышал. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Когда медики оказывали ему первую помощь возле его дома, где произошло покушение, он пытался удержать Мисс Азию, которая пыталась убежать. Позже собаку забрал присутствующий на месте мужчина, передав ее телохранителю певицы. Нападавших он описал как двух темнокожих мужчин в бейсболках. Они скрылись с места происшествия на белом BMW.

Как рассказала спикер местной полиции Джефф Ли, правоохранители получили сразу несколько звонков о стрельбе. Стрелявших пока не задержали. Выяснилось, что, убегая, они забрали двух собак – Коджи и Густаво.

В свою очередь Леди Гага, которая сейчас находится в Риме на съемках фильма "Убийство Гуччи", готова заплатить 500 тысяч долларов тому, кто вернет ей собак, пообещав не задавать лишних вопросов. Об этом сообщает портал TMZ.

Представители правоохранительных органов сообщили журналистам, что не уверены, были ли собаки Гаги конкретной целью преступников. Французские бульдоги пользуются спросом и дорогие, поэтому источники не исключают, что преступники не знали, кому принадлежат эти собаки.