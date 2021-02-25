Королева гламура: Леди Гагу с каштановым цветом волос заметили в Италии (фото)

В Риме артистка участвует в съемках фильма об убийстве Маурицио Гуччи.

34-летняя американская певица Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная миру как Леди Гага, удивила изменениями во внешности, а ее фотографии в новом образе опубликовало издание The Daily Mail.

Папарацци "поймали" знаменитость возле отеля в Риме (Италия). Артистка, известная своей страстью к экстравагантным нарядам, в этот раз выглядела непривычно гламурно. На ней было платье от Celine ассиметричного кроя с "хищным" принтом, черные туфли-лодочки от Jimmy Choo, черная маска из искусственной кожи с заклепками от Michael Ngo и солнцезащитные очки. В руках звезда держала темно-зеленую сумочку, а в качестве аксессуаров, как пишут журналисты, выбрала шейное украшение с бриллиантами.

Не осталось следа и от белых волос Леди Гаги. Из ослепительной блондинки она превратилась в брюнетку. При этом ее волосы были собраны сзади.

Как выяснилось, фотографы поймали звезду в момент съемок нового фильма Ридли Скотта "Убийство Гуччи". Она играет Патрицию Реджани, бывшую жену Маурицио Гуччи. Именно Патриция была осуждена за организацию убийства своего бывшего мужа на ступенях его офиса в 1995 году. Она просидела в тюрьме 18 лет, а в 2016 году вышла на свободу.

Эта картина станет второй работой Леди Гаги в кино. Ее дебют в фильме Брэдли Купера "Звезда родилась" был более чем успешным: она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, а также получила "Оскар" за написание хитовой песни Shallow для фильма.

Напомним, в апреле прошлого года Леди Гага появилась на обложке издания InStyle в экстравагантном розовом свадебном наряде и дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова выйти замуж и родить детей. Как стало известно, певица встречается с бизнесменом Майклом Полански.

20 января Леди Гага спела гимн на инаугурации президента Джо Байдена, которого поддерживала во время избирательной кампании.