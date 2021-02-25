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Королева гламура: Леди Гагу с каштановым цветом волос заметили в Италии (фото)

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Леди Гага, Рим, съемки
Фото: коллаж Фокус

В Риме артистка участвует в съемках фильма об убийстве Маурицио Гуччи.

34-летняя американская певица Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная миру как Леди Гага, удивила изменениями во внешности, а ее фотографии в новом образе опубликовало издание The Daily Mail.

Папарацци "поймали" знаменитость возле отеля в Риме (Италия). Артистка, известная своей страстью к экстравагантным нарядам, в этот раз выглядела непривычно гламурно. На ней было платье от Celine ассиметричного кроя с "хищным" принтом, черные туфли-лодочки от Jimmy Choo, черная маска из искусственной кожи с заклепками от Michael Ngo и солнцезащитные очки. В руках звезда держала темно-зеленую сумочку, а в качестве аксессуаров, как пишут журналисты, выбрала шейное украшение с бриллиантами.

Не осталось следа и от белых волос Леди Гаги. Из ослепительной блондинки она превратилась в брюнетку. При этом ее волосы были собраны сзади.

Леди Гага, съемки фильма, новый образ
Леди Гага, съемки фильма, новый образ
Леди Гага, съемки фильма, новый образ
Леди Гага, съемки фильма, новый образ

Как выяснилось, фотографы поймали звезду в момент съемок нового фильма Ридли Скотта "Убийство Гуччи". Она играет Патрицию Реджани, бывшую жену Маурицио Гуччи. Именно Патриция была осуждена за организацию убийства своего бывшего мужа на ступенях его офиса в 1995 году. Она просидела в тюрьме 18 лет, а в 2016 году вышла на свободу.

Эта картина станет второй работой Леди Гаги в кино. Ее дебют в фильме Брэдли Купера "Звезда родилась" был более чем успешным: она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, а также получила "Оскар" за написание хитовой песни Shallow для фильма.

Напомним, в апреле прошлого года Леди Гага появилась на обложке издания InStyle в экстравагантном розовом свадебном наряде и дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова выйти замуж и родить детей. Как стало известно, певица встречается с бизнесменом Майклом Полански.

20 января Леди Гага спела гимн на инаугурации президента Джо Байдена, которого поддерживала во время избирательной кампании.