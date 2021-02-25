Королева гламуру: Леді Гагу з каштановим кольором волосся помітили в Італії (фото)

У Римі артистка бере участь у зйомках фільму про вбивство Мауріціо Гуччі.

34-річна американська співачка Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта, більш відома світові як Леді Гага, здивувала змінами в зовнішності, а її фотографії в новому образі опублікувало видання The Daily Mail.

Папараці "зловили" знаменитість біля готелю в Римі (Італія). Артистка, відома своєю пристрастю до екстравагантних нарядів, цього разу виглядала незвично гламурно. На ній була сукня від Celine асиметричного крою з "хижим" принтом, чорні туфлі-човники від Jimmy Choo, чорна маска зі штучної шкіри із заклепками від Michael Ngo і сонцезахисні окуляри. У руках зірка тримала темно-зелену сумочку, а в ролі аксесуарів, як пишуть журналісти, вибрала прикрасу на шиї з діамантами.

Не залишилося сліду і від білого волосся Леді Гаги. Зі сліпучої блондинки вона перетворилася на брюнетку. При цьому її волосся було зібране ззаду.

Як з'ясувалося, фотографи впіймали зірку в момент зйомок нового фільму Рідлі Скотта "Вбивство Гуччі". Вона грає Патрицію Реджані, колишню дружину Мауріціо Гуччі. Саме Патриція була засуджена за організацію вбивства свого колишнього чоловіка на сходах його офісу в 1995 році. Вона просиділа у в'язниці 18 років, а у 2016 році вийшла на свободу.

Ця картина стане другою роботою Леді Гаги в кіно. Її дебют у фільмі Бредлі Купера "Зірка народилася" був надто успішним: вона була номінована на премію "Оскар" за кращу жіночу роль, а також отримала "Оскар" за написання хітової пісні Shallow для фільму.

Нагадаємо: у квітні минулого року Леді Гага з'явилася на обкладинці видання InStyle в екстравагантному рожевому весільному вбранні і дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, що готова вийти заміж і народити дітей. Як стало відомо, співачка зустрічається з бізнесменом Майклом Поланскі.

20 січня Леді Гага заспівала гімн на інавгурації президента Джо Байдена, якого підтримувала під час виборчої кампанії.