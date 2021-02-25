Леді Гага пообіцяла $ 500 тис. за своїх украдених напередодні із застосуванням зброї собак (фото)

На чоловіка, котрий вигулював собак, нібито напали двоє темношкірих у бейсболках. Після замаху вони втекли, прихопивши двох з трьох собак співачки.

У Лос-Анджелесі в районі Західний Голлівуд невідомі напали на 30-річного Раяна Фішера, який вигулював трьох французьких бульдогів Леді Гаги, вистрілили в нього чотири рази, забрали двох собак і зникли на білому авто, передає The Sun.

Напад стався ввечері в середу, 25 лютого. За інформацією журналістів, Фішер вивів на прогулянку Коджі, Міс Азію і Густаво, коли по ньому почали стріляти.

[ + – ] Раян Фішер отримав чотири кулі і доставлений до лікарні Фото: Скриншот/ABC News

Прибулі на місце поліцейські побачили чоловіка, який був у свідомості, але ледве дихав. Його у важкому стані доставили в лікарню. Коли медики надавали йому першу допомогу біля його будинку, де стався замах, він намагався утримати Міс Азію, яка намагалася втекти. Пізніше собаку забрав присутній на місці чоловік, передавши її охоронцеві співачки. Нападників він описав як двох темношкірих чоловіків у бейсболках. Вони зникли з місця події на білому BMW.

Як розповіла речник місцевої поліції Джефф Лі, правоохоронці отримали відразу кілька дзвінків про стрілянину. Тих, хто стріляв, поки не затримали. З'ясувалося, що, тікаючи, вони забрали двох собак — Коджі і Густаво.

У свою чергу Леді Гага, яка зараз перебуває в Римі на зйомках фільму "Вбивство Гуччі", готова заплатити 500 тисяч доларів тому, хто поверне їй собак, пообіцявши не ставити зайвих запитань. Про це повідомляє портал TMZ.

Представники правоохоронних органів повідомили журналістам, що не впевнені, чи були собаки Гаги конкретною метою злочинців. Французькі бульдоги користуються попитом і дорогі, тому джерела не виключають, що злочинці не знали, кому належать ці собаки.