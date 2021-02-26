Николь Кидман ударили на глазах у мужа за нарушение этикета в Сиднейской опере

Голливудскую звезду наказали за несдержанность после концерта, пришлось даже вызывать полицию.

Известную актрису Николь Кидман ударили по лицу в зале Сиднейской оперы. О таком курьезном случае рассказал ее муж Кит Урбан, слова музыканта передает издание The Independent.

Инцидент произошел еще в январе, когда супруги решили посетить оперу вместе с мамой Николь Кидман. В конце блестящего представления зрители начали бурно аплодировать артистам, некоторые даже подорвались со своих кресел.

«Я оглянулся и увидел, что несколько человек встают и еще несколько, и подумал: «О, я поднимаюсь». А потом этот парень позади меня просто ударил Ник, как будто сильно ударил ее программкой», — поделился Кит Урбан в эфире радиостанции "KIIS FM".

Сразу после этого ошеломленная Николь Кидман подтвердила своему возлюбленному и маме, что мужчина по соседству ударил ее. Кит Урбан был взбешен, ведь хотел защитить свою жену, но сумел сдержаться. Чтобы разобраться с наглецом, на в здание оперы вызвали полицейских.

Как оказалось, таким образом один из зрителей решил наказать семейство за нарушение оперного этикета. В Оперном театре часто не приняты бурные овации, о чем Кит Урбан и его жена не знали, ведь пришли на подобное представления впервые. Впрочем, по словам музыканта, досадный случай не станет помехой для посещения оперы в будущем.

Ранее приемный сын Николь Кидман и Тома Круза, показал в социальной сети, как отдохнул на рыбалке с друзьями в Коста-Рике. 26-летний Коннор Круз сфотографировался, ержа в руках огромного марлина.

Стоит обратить внимание на внешний вид молодого человека, большая часть лица которого заросла бородой. Теперь в суровом рыбаке сложно узнать смуглого юношу, каким запомнили его те, кто следил за жизнью парня и его звездных родителей, которые развелись в 2001 году после 11 лет брака. В последнее время Конор практически не выкладывает снимки с приемными родителями, зато часто общается с сестрой изабеллой, которую Том Круг и Николь Кидман также приняли в свою семью.

Известно, что при разводе актриса отсудила у своего знаменитого супруга 10 миллионов долларов. Приемные дети остались под опекой Круза.