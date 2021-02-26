Ніколь Кідман вдарили на очах у чоловіка за порушення етикету в Сіднейській опері

Голлівудську зірку покарали за нестриманість після концерту, довелося навіть викликати поліцію.

Відому акторку Ніколь Кідман вдарили по обличчю в залі Сіднейської опери. Про такий курйозний випадок розповів її чоловік Кіт Урбан, слова музиканта передає видання The Independent.

Інцидент стався ще в січні, коли подружжя вирішило відвідати оперу разом з мамою Ніколь Кідман. У кінці блискучої вистави глядачі почали бурхливо аплодувати артистам, деякі навіть підірвалися зі своїх крісел.

«Я озирнувся і побачив, що кілька людей встають, і ще кілька, і подумав: «О, я піднімаюся». А потім цей хлопець позаду мене просто вдарив Нік, ніби сильно вдарив її програмою», — поділився Кіт Урбан в ефірі радіостанції "KIIS FM".

Відразу після цього приголомшена Ніколь Кідман підтвердила своєму коханому і мамі, що чоловік по сусідству вдарив її. Кіт Урбан був розлючений, адже хотів захистити свою дружину, але зумів стриматися. Щоб розібратися з нахабою, у будівлю опери викликали поліцейських.

Як виявилося, таким чином один з глядачів вирішив покарати сімейство за порушення оперного етикету. В Оперному театрі часто не прийняті бурхливі овації, про що Кіт Урбан і його дружина не знали, адже прийшли на подібне вперше. Втім, за словами музиканта, прикрий випадок не стане перешкодою для відвідування опери в майбутньому.

Раніше прийомний син Ніколь Кідман і Тома Круза, показав у соціальній мережі, як відпочив на риболовлі з друзями в Коста-Ріці. 26-річний Коннор Круз сфотографувався, тримаючи в руках величезного марліна.

Варто звернути увагу на зовнішній вигляд молодої людини, велика частина обличчя якого заросла бородою. Тепер у суворому рибалці складно впізнати смаглявого юнака, яким запам'ятали його ті, хто стежив за життям хлопця і його зіркових батьків, які розлучилися у 2001 році після 11 років шлюбу. Останнім часом Конор практично не викладає знімки з прийомними батьками, зате часто спілкується із сестрою Ізабеллою, яку Том Круз і Ніколь Кідман також взяли у свою сім'ю.

Відомо, що при розлученні акторка відсудила у свого знаменитого чоловіка 10 мільйонів доларів. Усиновлені діти залишилися під опікою Круза.