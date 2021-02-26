88-летняя фитнес-тренер из Ливана разбила стереотипы о старости (видео)

У женщины – более тысячи учениц, которые мечтают быть похожими на нее.

Нахида Абден из Ливана в свои 88,5 лет работает фитнес-тренером и меняет представление о том, что в таком возрасте пора уже думать о вечном.

В интервью журналистам она рассказала, что впервые пришла в спортзал в 50 лет, сопровождая зятя и внука, однако решила и себе попробовать заняться спортом. Поначалу, признается Нахида, ей было очень неловко, она шла в самый дальний конец зала, а каждый раз, когда инструктор давал указания, нервничала и смущалась, однако не сдавалась.

Это принесло свои плоды. Женщина не только смогла, благодаря спорту, побороть рак, но и стала фитнес-тренером.

[ + – ] Нахида Абден занимается фитнесом уже почти 40 лет Фото: Скриншот/EWOKE TV

"Сертификат я просто повесила на стену. Но мне говорили, что Бог меня осудит, если я не буду помогать другим. Я начала вести занятия, и мне это очень понравилось. Мне нравится помогать женщинам раскрепощаться", – говорит Нахида.

Число ее учениц давно перевалило за тысячу, причем многие моложе ее лет на 70. Для девушек она больше, чем инструктор. Многие хотят быть похожими на нее.

Сама же Нахида отдает всю себя преподаванию и тренировкам. Она овдовела 40 лет назад и с тех пор больше не выходила замуж. Самому старшему сыну из ее четырех детей уже 60.

Женщина совершенно не комплексует по поводу возраста.

"Для меня возраст – всего лишь цифра, которая ничего не означает. Я забываю про него", – подчеркивает она. Нахида практически не пользуется косметикой, но благодаря тренировкам и правильному питанию выглядит значительно моложе своих лет.

[ + – ] Нахида практически не пользуется косметикой Фото: Скриншот/EWOKE TV

Тем, кто устал от рутины, женщина дала универсальный рецепт:

"Всем тем, кто думает, что жизнь означает только есть, пить, спать, работать и уставать, это не так. Фитнес помогает найти в жизни еще много чего другого".

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