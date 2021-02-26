88-річна фітнес-тренерка з Лівану зламала стереотипи про старість (відео)

У жінки — більше тисячі учениць, які мріють бути схожими на неї.

Нахіда Абден з Лівану в свої 88,5 років працює фітнес-тренеркою і змінює уявлення про те, що в такому віці пора вже думати про вічне.

В інтерв'ю журналістам вона розповіла, що вперше прийшла до спортзали в 50 років, супроводжуючи зятя та внука, проте вирішила і собі спробувати зайнятися спортом. Спочатку, зізнається Нахіда, їй було дуже ніяково, вона йшла в найдальший кінець залу, а кожного разу, коли інструктор давав вказівки, нервувала та ніяковіла, однак не здавалася.

Це принесло свої плоди. Жінка не тільки змогла, завдяки спорту, побороти рак, але й стала фітнес-тренеркою.

[ + – ] Нахіда Абден займається фітнесом вже майже 40 років Фото: Скриншот/EWOKE TV

"Сертифікат я просто повісила на стіну. Але мені говорили, що Бог мене засудить, якщо я не допомагатиму іншим. Я почала вести заняття, і мені це дуже сподобалося. Мені подобається допомагати жінкам розкріпачуватися", — говорить Нахіда.

Кількість її учениць давно перевалила за тисячу, причому багато молодші за неї років на 70. Для дівчат вона більше, ніж інструкторка. Багато хто хоче бути схожими на неї.

Сама ж Нахіда віддає всю себе викладанню й тренуванням. Вона овдовіла 40 років тому і з тих пір більше не виходила заміж. Найстаршому синові з її чотирьох дітей вже 60.

Жінка зовсім не комплексує з приводу віку.

"Для мене вік — всього лише цифра, яка нічого не означає. Я забуваю про нього", — підкреслює вона. Нахіда практично не користується косметикою, але завдяки тренуванням і правильному харчуванню виглядає значно молодше за свої роки.

[ + – ] Нахіда практично не користується косметикою Фото: Скриншот/EWOKE TV

Тим, хто втомився від рутини, жінка дала універсальний рецепт:

"Усім тим, хто думає, що життя означає тільки їсти, пити, спати, працювати і втомлюватися, це не так. Фітнес допомагає знайти в житті ще багато чого іншого".

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