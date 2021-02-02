Как в 67 выглядеть на 35: секрет вечной молодости от Кристи Бринкли (фото, видео)

Модель продолжает позировать в купальниках и совершенно не переживает по поводу возраста.

2 февраля исполнилось 67 лет одной из самых красивых и удивительных американских моделей Кристи Бринкли.

Накануне своего дня рождения женщина опубликовала видео, на котором предстала в виде хозяйки виноградника с бутылкой своего просекко в руках, сидящей на колесе трактора. На ней – голубая рубашка, рабочий джинсовый комбинезон и резиновые сапоги. Белокурые волосы собраны и перевязаны красно-белым платком.

В подписи к видео Бринкли рассказала, что запись была сделана в прошлом году на ее винограднике в Тревизо (Италия).

"Просто болтаю и разговариваю с нашим мастером-виноделом Массимо. И", – сообщила она.

[ + – ]

Пользователи отметили, что Кристи выглядит значительно моложе своего возраста, и поражаются тому, как бессильно над ней время.

Свой 67-й день рождения Кристи готовится отметить на шоу QVC и даже собирается раздавать счастливым зрителям бутылки своего просекко.

Несмотря на то, что возраст Бринкли приближается к 70-ти, она не унывает. Модель до сих пор участвует в фотосессиях и показах, снимается в кино, разрабатывает собственные линии аксессуаров и дает советы в книгах и на телевидении, как сохранить молодость на долгие годы.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Рост модели – 175 см. Что касается веса, то он, по признанию самой Кристи, часто колеблется, поэтому у нее в гардеробе есть одежда от 40 до 44 размеров.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

"Она феноменально выглядит. У нее ноги 30-летней женщины и лицо ангела", – говорил о ней Джей Дэй, редактор журнала Sports Illustrated.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Помимо успешной карьеры Кристи – еще и счастливая мать двоих дочерей Сэйлор и Алексы, а также сына Джека.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Что касается неувядающей красоты, то, по словам Кристи, сохранять ее ей помогает хорошая наследственность и здоровый образ жизни: она вегетарианка с 13 лет, хотя при этом не отказывает себе в молочных продуктах и обожает устриц. Кроме того, женщина ежедневно делает силовые упражнения, практикует йогу, а во время отпусков охотно занимается серфингом и вейкбордингом и много плавает. Кроме того, она очень любит свой дом и сад, где проводит много времени, копаясь в земле и создавая вокруг красоту.

[ + – ]

Последние 40 лет каждый свой день она начинает с чистки лица, из-за чего ее кожа свежая и гладкая. Обе ее дочери унаследовали такую же красивую кожу. В одном из интервью модель рассказывала, что когда ее девочки были еще детьми, она внимательно следила за тем, чтобы они всегда имели при себе крем от загара.

"Используйте подходящие кремы, чтобы защитить свою кожу, а также правильно питайтесь. Я действительно верю, что ваша диета влияет на вашу кожу", – заявила она.

На страницу Бринкли в Instagram подписаны 666 тысяч человек. Она радует поклонников смелыми фото, позируя в облегающих спортивных вещах, купальниках, смелых платьях. На критику немногочисленных хейтеров о том, что в ее возрасте не пристало так оголяться, Кристи не реагирует, продолжая и дальше мотивировать поклонников.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Фото: Instagram/Christie Brinkley

[ + – ]

Напомним, 53-летняя американская модель Памела Андерсон, которая недавно тайно вышла замуж в шестой раз, решила удалиться из социальных сетей.