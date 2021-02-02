Як у 67 виглядати на 35: секрет вічної молодості від Крісті Брінклі (фото, відео)

Модель продовжує позувати в купальниках і зовсім не переймається щодо віку.

2 лютого виповнилося 67 років одній з найкрасивіших і дивовижних американських моделей Крісті Брінклі.

Напередодні свого дня народження жінка опублікувала відео, на якому постала у вигляді господині виноградника з пляшкою свого просекко в руках, сидячи на колесі трактора. На ній — блакитна сорочка, робочий джинсовий комбінезон і гумові чоботи. Біляве волосся зібране та перев'язане червоно-білою хусткою.

У підписі до відео Брінклі розповіла, що запис був зроблений минулого року на її винограднику в Тревізо (Італія).

"Просто балакаю і розмовляю з нашим майстром-виноробом Массімо. І", — повідомила вона.

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Користувачі помітили, що Крісті виглядає значно молодшою за свій вік, і дивуються тому, наскільки безсилий над нею час.

Свій 67-й день народження Крісті готується відзначити на шоу QVC і навіть збирається роздавати щасливим глядачам пляшки свого просекко.

Незважаючи на те, що вік Брінклі наближається до 70-ти, вона не сумує. Модель досі бере участь у фотосесіях і показах, знімається в кіно, розробляє власні лінії аксесуарів і дає поради в книгах і на телебаченні, як зберегти молодість на довгі роки.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Зріст моделі — 175 см. Що стосується ваги, то вона, за визнанням самої Крісті, часто змінюється, тому у неї в гардеробі є одяг від 40 до 44 розмірів.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

"Вона феноменально виглядає. У неї ноги 30-річної жінки та обличчя ангела", — говорив про неї Джей Дей, редактор журналу Sports Illustrated.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Крім успішної кар'єри Крісті — ще й щаслива мати двох дочок Сейлор та Алекси, а також сина Джека.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Що стосується нев'янучої краси, то, за словами Крісті, зберігати її їй допомагає хороша спадковість і здоровий спосіб життя: вона вегетаріанка з 13 років, хоча при цьому не відмовляється від молочних продуктів та обожнює устриць. Крім того, жінка щодня робить силові вправи, практикує йогу, а під час відпусток охоче займається серфінгом і вейкбордингом, багато плаває. Крім того, вона дуже любить свій будинок і сад, де проводить багато часу, копаючись у землі й створюючи навколо красу.

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Останні 40 років кожен свій день вона починає з чищення обличчя, через що її шкіра свіжа та гладка. Обидві її доньки успадкували таку ж красиву шкіру. В одному з інтерв'ю модель розповідала, що коли її дівчатка були ще дітьми, вона уважно стежила за тим, щоб вони завжди мали із собі крем від засмаги.

"Використовуйте відповідні креми, щоб захистити свою шкіру, а також правильно харчуйтеся. Я дійсно вірю, що ваша дієта впливає на вашу шкіру", — заявила вона.

На сторінку Брінклі в Instagram підписані 666 тисяч осіб. Вона радує шанувальників сміливими фото, позуючи у спортивних речах, що обтягують, купальниках, сміливих сукнях. На критику нечисленних хейтерів про те, що в її віці не варто було б так оголюватися, Крісті не реагує, продовжуючи й далі мотивувати шанувальників.

Фото: Instagram/Christie Brinkley

Фото: Instagram/Christie Brinkley

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Нагадаємо, 53-річна американська модель Памела Андерсон, яка нещодавно таємно вийшла заміж ушосте, вирішила піти із соціальних мереж.