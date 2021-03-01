Мать Илона Маска выступила в роли конферансье на показе новой коллекции Moschino (видео)

В показе коллекции были задействованы 36 моделей, которые продемонстрировали фантастические образы.

Пандемия коронавируса не избавила мировых дизайнеров от необходимости создавать новые коллекции, но добавила им головной боли в виде формата проведения показов так, чтобы новые туалеты разлетались, как горячие пирожки в условиях пандемии коронавируса.

И, похоже, дизайнер Джереми Скотт прекрасно справился с обеими заданиями, представив новую коллекцию для бренда Moschino в формате шоу в стиле старого Голливуда.

Новые творения дизайнера показаны в 12-минутном мини-фильме, или салонном шоу под названием Jungle Red, который рассказывает о жизни женщины в стиле Old Hollywood Technicolor. Название видео – отсылка к этикетке на лаке для ногтей du jour из фильма Джорджа Кьюкора "Женщины" 1939 года.

В нем задействованы 36 моделей, включая Миранду Керр, Диту фон Тиз, Винни Харлоу, Хейли Бибер и даже 72-летнюю мать Илона Маска Мей Маск, которая в элегантном черном луке выступила в роли конферансье.

Девушки демонстрируют несколько блоков. Сначала это офисные образы: костюмы в тонкую полоску, с корсетами, шортами и расклешенными брюками, а в качестве аксессуара – маленькие шляпки. Далее локация меняется, и перед публикой, сидящей в зале, появляются девушки в длинных платьях, а также костюмах, верх которых повторяет рисунок неба с облаками, а низ – зеленый луг с пасущимися коровами. Далее – костюмы с необычными головными уборами. Например, одна из моделей под светлый костюм, состоящий из юбки-карандаша и короткого жакета выбрала шляпку в виде ветрогенератора. Весьма интересным получился блок "сафари", в котором представлены не только образы а-ля "охотница", но и собственно обитатели пустыни: модель в золотом крокодиловом платье с хвостом, девушка в костюме жирафа с соответствующей конструкцией на голове и тому подобное.

Особое внимание привлекают сумки, формы которых выбиваются из привычных канонов.

"Ожившие" картины, фантазийные вечерние образы в соединении с оригинальным кроем и сногсшибательными аксессуарами способствовали тому, что коллекция получилась очень насыщенной, разносторонней и, безусловно, запоминающейся.

Ярким заключительным аккордом показа стал выход Диты фон Тиз в ярко-красном платье, длинных черных перчатках и с ободком в виде сердца на голове. Поворачиваясь спиной к зрителю, она демонстрирует пятую точку без белья в разрезе платья ниже спины.

Обозреватель Vogue.com Кристиан Мадсен охарактеризовал работу Скотта словами: "Cюрреалистический гардероб для сюрреалистических времен".

Напомним, модный дом Prada предлагает раскрасить сезон осень-зима 21/22 яркими красками и добавить ему блеска с помощью пайеток и принтов.