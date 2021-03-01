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Мать Илона Маска выступила в роли конферансье на показе новой коллекции Moschino (видео)

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Мэй Маск, Moschino показ, новая коллекция
Фото: скриншот/Jungle Red | Мэй Маск провела зрителя по залам с образами из новой коллекции

В показе коллекции были задействованы 36 моделей, которые продемонстрировали фантастические образы.

Пандемия коронавируса не избавила мировых дизайнеров от необходимости создавать новые коллекции, но добавила им головной боли в виде формата проведения показов так, чтобы новые туалеты разлетались, как горячие пирожки в условиях пандемии коронавируса.

И, похоже, дизайнер Джереми Скотт прекрасно справился с обеими заданиями, представив новую коллекцию для бренда Moschino в формате шоу в стиле старого Голливуда.

Новые творения дизайнера показаны в 12-минутном мини-фильме, или салонном шоу под названием Jungle Red, который рассказывает о жизни женщины в стиле Old Hollywood Technicolor. Название видео – отсылка к этикетке на лаке для ногтей du jour из фильма Джорджа Кьюкора "Женщины" 1939 года.

В нем задействованы 36 моделей, включая Миранду Керр, Диту фон Тиз, Винни Харлоу, Хейли Бибер и даже 72-летнюю мать Илона Маска Мей Маск, которая в элегантном черном луке выступила в роли конферансье.

Девушки демонстрируют несколько блоков. Сначала это офисные образы: костюмы в тонкую полоску, с корсетами, шортами и расклешенными брюками, а в качестве аксессуара – маленькие шляпки. Далее локация меняется, и перед публикой, сидящей в зале, появляются девушки в длинных платьях, а также костюмах, верх которых повторяет рисунок неба с облаками, а низ – зеленый луг с пасущимися коровами. Далее – костюмы с необычными головными уборами. Например, одна из моделей под светлый костюм, состоящий из юбки-карандаша и короткого жакета выбрала шляпку в виде ветрогенератора. Весьма интересным получился блок "сафари", в котором представлены не только образы а-ля "охотница", но и собственно обитатели пустыни: модель в золотом крокодиловом платье с хвостом, девушка в костюме жирафа с соответствующей конструкцией на голове и тому подобное.

Особое внимание привлекают сумки, формы которых выбиваются из привычных канонов.

Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21
Moschino, показ, коллекция, FW’21

"Ожившие" картины, фантазийные вечерние образы в соединении с оригинальным кроем и сногсшибательными аксессуарами способствовали тому, что коллекция получилась очень насыщенной, разносторонней и, безусловно, запоминающейся.

Ярким заключительным аккордом показа стал выход Диты фон Тиз в ярко-красном платье, длинных черных перчатках и с ободком в виде сердца на голове. Поворачиваясь спиной к зрителю, она демонстрирует пятую точку без белья в разрезе платья ниже спины.

Обозреватель Vogue.com Кристиан Мадсен охарактеризовал работу Скотта словами: "Cюрреалистический гардероб для сюрреалистических времен".

Напомним, модный дом Prada предлагает раскрасить сезон осень-зима 21/22 яркими красками и добавить ему блеска с помощью пайеток и принтов.