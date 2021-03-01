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Побольше блеска: модный дом Prada представил яркую коллекцию осень-зима 21/22

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Prada , коллекция, осень-зима, показ
Фото: коллаж Фокус | Новая коллекция Prada изобилует пайетками

Миуччиа Прада и Раф Симонс предлагают раскрасить следующий холодный сезон в яркие краски.

Итальянский модный дом Prada представил коллекцию осень зима 21/22, соединив в ней блеск, объем и яркие краски.

Дизайнеры Миуччиа Прада и Раф Симонс при создании коллекции вдохновились изменениями, которые происходят в мире, а также показали, что мужское и женское начало есть в каждом человеке есть в каждом человеке на планете.

Показ коллекции прошел в онлайн-формате, поскольку пандемия коронавируса наложила табу на массовые мероприятия, однако это не помешало стать ему ярким и зрелищным. Красочной получилась и сама коллекция. Сочетая в себе простоту и элегантность, ограниченность и свободу, простоту и сложность, она в то же время впечатляет разнообразием принтов и орнаментов, а верхняя одежда и обувь в пайетках придают коллекции ноту вечного праздника.

коллекция, Prada, осень-зима
коллекция, Prada, осень-зима
коллекция, Prada, осень-зима
коллекция, Prada, осень-зима
коллекция, Prada, осень-зима
коллекция, Prada, осень-зима

Модели прошлись по подиуму в комбинезонах из шерсти и трикотажа, шубах из искусственного меха, объемных пальто с крупными пуговицами, бомберах размера оверсайз.

Отдельного внимания заслуживают кожаные удлиненные перчатки с кармашками для женских мелочей на обратной стороне ладони, а также обувь на платформе и сумки.  

коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada
коллекция, осень зима, Prada

Цвета коллекции не оставляют равнодушными. Раф и Миучча видят следующий холодный сезон ярким, предлагая разукрасить его желтыми, красными, оранжевыми, зелеными, фиолетовыми цветами своих нарядов.

После показа состоялась дискуссия Prada Intersections. Свое мнение о новой коллекции высказали дизайнер Марк Джейкобс, актриса Хантер Шафер, режиссер Ли Дэниелс и другие.

Напомним, Раф Симонс разделил обязанности креативного директора Prada с Миуччей Прадой в апреле прошлого года. Их первая совместная коллекция была представлена в рамках показа Prada SS 2021, который пройдет в Милане в сентябре 2020 года.

Напомним, 29-летняя китайская актриса Чжэн Шуан оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как бренд Prada, амбассадором которого она стала, разорвал с ней сотрудничество после девяти дней работы