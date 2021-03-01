Побольше блеска: модный дом Prada представил яркую коллекцию осень-зима 21/22

Миуччиа Прада и Раф Симонс предлагают раскрасить следующий холодный сезон в яркие краски.

Итальянский модный дом Prada представил коллекцию осень зима 21/22, соединив в ней блеск, объем и яркие краски.

Дизайнеры Миуччиа Прада и Раф Симонс при создании коллекции вдохновились изменениями, которые происходят в мире, а также показали, что мужское и женское начало есть в каждом человеке есть в каждом человеке на планете.

Показ коллекции прошел в онлайн-формате, поскольку пандемия коронавируса наложила табу на массовые мероприятия, однако это не помешало стать ему ярким и зрелищным. Красочной получилась и сама коллекция. Сочетая в себе простоту и элегантность, ограниченность и свободу, простоту и сложность, она в то же время впечатляет разнообразием принтов и орнаментов, а верхняя одежда и обувь в пайетках придают коллекции ноту вечного праздника.

Модели прошлись по подиуму в комбинезонах из шерсти и трикотажа, шубах из искусственного меха, объемных пальто с крупными пуговицами, бомберах размера оверсайз.

Отдельного внимания заслуживают кожаные удлиненные перчатки с кармашками для женских мелочей на обратной стороне ладони, а также обувь на платформе и сумки.

Цвета коллекции не оставляют равнодушными. Раф и Миучча видят следующий холодный сезон ярким, предлагая разукрасить его желтыми, красными, оранжевыми, зелеными, фиолетовыми цветами своих нарядов.

После показа состоялась дискуссия Prada Intersections. Свое мнение о новой коллекции высказали дизайнер Марк Джейкобс, актриса Хантер Шафер, режиссер Ли Дэниелс и другие.

Напомним, Раф Симонс разделил обязанности креативного директора Prada с Миуччей Прадой в апреле прошлого года. Их первая совместная коллекция была представлена в рамках показа Prada SS 2021, который пройдет в Милане в сентябре 2020 года.

Напомним, 29-летняя китайская актриса Чжэн Шуан оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как бренд Prada, амбассадором которого она стала, разорвал с ней сотрудничество после девяти дней работы