Побільше блиску: модний будинок Prada представив яскраву колекцію осінь-зима 21/22

Міуччіа Прада і Раф Сімонс пропонують розфарбувати наступний холодний сезон в яскраві фарби.

Італійський модний будинок Prada представив колекцію осінь зима 21/22, з'єднавши в ній блиск, обсяг і яскраві фарби.

Дизайнери Міуччіа Прада і Раф Сімонс при створенні колекції надихнулися змінами, які відбуваються у світі, а також показали, що чоловіче і жіноче начало є в кожній людині на планеті.

Показ колекції відбувся в онлайн-форматі, оскільки пандемія коронавірусу наклала табу на масові заходи, проте це не завадило стати йому яскравим і видовищним. Барвистою вийшла і сама колекція. Поєднуючи в собі простоту і елегантність, обмеженість і свободу, простоту і складність, вона водночас вражає різноманітністю принтів та орнаментів, а верхній одяг і взуття в пайєтках надають колекції ноту вічного свята.

Моделі пройшлися по подіуму в комбінезонах з вовни і трикотажу, шубах зі штучного хутра, об'ємних пальто з великими гудзиками, бомберах розміру оверсайз.

Окремої уваги заслуговують шкіряні подовжені рукавички з кишеньками для жіночих дрібниць на зворотному боці долоні, а також взуття на платформі і сумки.

Кольори колекції не залишають байдужими. Раф і Міучча бачать наступний холодний сезон яскравим, пропонуючи прикрасити його жовтими, червоними, помаранчевими, зеленими, фіолетовими квітами своїх нарядів.

Після показу відбулася дискусія Prada Intersections. Свою думку про нову колекцію висловили дизайнер Марк Джейкобс, актриса Хантер Шафер, режисер Лі Деніелс та інші.

Нагадаємо, Раф Сімонс розділив обов'язки креативного директора Prada з Міуччіа Прада у квітні минулого року. Їх перша спільна колекція була представлена у межах показу Prada SS 2021, який відбувся у Мілані у вересні 2020 року.

Нагадаємо, 29-річна китайська актриса Чжен Шуан опинилася в епіцентрі гучного скандалу після того, як бренд Prada, амбасадорокою якого вона стала, розірвав з нею співпрацю після дев'яти днів роботи.