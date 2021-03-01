Мати Ілона Маска виступила в ролі конферансьє на показі нової колекції Moschino (відео)

У показі колекції залучили 36 моделей, які продемонстрували фантастичні образи.

Пандемія коронавірусу не позбавила світових дизайнерів від необхідності створювати нові колекції, але додала їм головного болю у вигляді формату проведення показів так, щоб нові туалети розліталися, як гарячі пиріжки в умовах пандемії коронавірусу.

І, схоже, дизайнер Джеремі Скотт прекрасно впорався з обома завданнями, представивши нову колекцію для бренду Moschino у форматі шоу в стилі старого Голлівуду.

Нові творіння дизайнера показані у 12-хвилинному міні-фільмі, або салонному шоу під назвою Jungle Red, який розповідає про життя жінки в стилі Old Hollywood Technicolor. Назва відео — відсилання до етикетки на лаку для нігтів du jour з фільму Джорджа Кьюкора "Жінки" 1939 року.

У ньому залучені 36 моделей, включаючи Міранду Керр, Діту фон Тіз, Вінні Харлоу, Хейлі Бібер і навіть 72-річну матір Ілона Маска Мей Маск, яка в елегантному чорному образі виступила у ролі конферансьє.

Дівчата демонструють кілька блоків. Спочатку це офісні образи: костюми в тонку смужку, з корсетами, шортами і розкльошеними брюками, а як аксесуар — маленькі капелюшки. Далі локація змінюється, і перед публікою, що сидить в залі, з'являються дівчата в довгих сукнях, а також костюмах, верх яких повторює малюнок неба з хмарами, а низ — зелений луг з коровами, які пасуться. Далі — костюми з незвичайними головними уборами. Наприклад, одна з моделей під світлий костюм, що складається з спідниці-олівця і короткого жакета вибрала капелюшок у вигляді вітрогенератора. Вельми цікавим вийшов блок "сафарі", в якому представлені не тільки образи а-ля "мисливиця", але і власне мешканці пустелі: модель в золотому крокодиловому платті з хвостом, дівчина в костюмі жирафа з відповідною конструкцією на голові тощо.

Особливу увагу привертають сумки, форми яких вибиваються із звичних канонів.

"Ожили" картини, фантазійні вечірні образи у поєднанні з оригінальним кроєм і карколомними аксесуарами сприяли тому, що колекція вийшла дуже насиченою, різносторонньою і безумовно такою, що запам'ятовується.

Яскравим фінальним акордом показу став вихід Діти фон Тіз в яскраво-червоній сукні, довгих чорних рукавичках і з обідком у вигляді серця на голові. Повертаючись спиною до глядача, вона демонструє п'яту точку без білизни в розрізі сукні нижче спини.

Оглядач Vogue.com Крістіан Мадсен охарактеризував роботу Скотта словами: "Cюреалістичний гардероб для сюреалістичних часів".

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