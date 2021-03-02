Жена Алека Болдуина показала шестого ребенка и назвала его имя (фото)

Поклонники актера подозревают, что девочку родила суррогатная мать, и для таких предположений есть все основания.

37-летняя жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария 1 марта объявила о рождении шестого ребенка, а уже через сутки сообщила имя дочери, передает People.

Девочку назвали Люсия. Фотографией спящей малышки миссис Болдуин поделилась на своей странице в Instagram во вторник, 2 марта.

"Мы так влюблены в нашу дочь Люсию. Как и твои братья и сестры, ты – сбывшаяся мечта", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Люсия Болдуин появилась на свет 1 марта Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

54-летний Алек Болдуин и 28-летняя инструктор по йоге Хилария Томас начали встречаться в 2011 году, а через год связали себя узами брака. У пары подрастают 7,5-летняя дочь Кармен, 5,5-летний Рафаэль Томас, 4-летний Леонардо Анхель Чарльз, 2,5-летний Ромео Алехандро Давид и сын Эд, которого женщина родила в сентябре прошлого года после предшествовавших этому двух выкидышей.

[ + – ] Хилария Болдуин родила пятого ребенка в декабре прошлого года, пережив два выкидыша за год Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

При этом в беседе с журналистами в ноябре прошлого года жена актера говорила, что пока не планирует расширять семью, и на это решение якобы немало повлияла пандемия коронавируса и усталость.

Поклонники актера заподозрили, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, поскольку Хиларию никто не видел беременной, да и такой короткий промежуток между рождением пятого и шестого ребенка вызывает немало вопросов. Женщина отключила комментарии к своей публикации, где она запечатлена вместе со всеми шестью детьми, а многодетный отец посоветовал комментаторам "не лезть не в свое дело".

У 62-летнего Болдуина есть старшая дочь, 25-летняя Айрлэнд, матерью которой является актриса Ким Бейсингер, с которой актер развелся в 2002 году.

Напомним, Алек Болдуин неоднократно пародировал уже бывшего президента США Дональда Трампа и открыто критиковал его политику.