Дружина Алека Болдуіна показала шосту дитину і назвала її ім'я (фото)

Шанувальники актора підозрюють, що дівчинку народила сурогатна мати, і для таких припущень є всі підстави.

37-річна дружина голлівудського актора Алека Болдуїна Хіларія 1 березня оголосила про народження шостої дитини, а вже через добу повідомила ім'я дочки, передає People.

Дівчинку назвали Люсія. Фотографією сплячої малечі місіс Болдуін поділилася на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 2 березня.

"Ми так закохані в нашу дочку Люсію. Як і твої брати і сестри, ти — мрія, що збулася", — йдеться у підписі до знімка.

[ + – ] Люсія Болдуін з'явилася на світ 1 березня Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

54-річний Алек Болдуін і 28-річна інструктор з йоги Хіларія Томас почали зустрічатися у 2011 році, а через рік одружилися. У пари підростають 7,5-річна донька Кармен, 5,5-річний Рафаель Томас, 4-річний Леонардо Анхель Чарльз, 2,5-річний Ромео Алехандро Давид і син Ед, якого жінка народила у вересні минулого року після двох попередніх викиднів .

[ + – ] Хіларія Болдуін народила п'яту дитину в грудні минулого року, переживши два викидні за рік Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

При цьому в бесіді з журналістами у листопаді минулого року дружина актора говорила, що поки не планує розширювати сім'ю, і на це рішення нібито чимало вплинула пандемія коронавірусу та втома.

Шанувальники актора запідозрили, що пара скористалася послугами сурогатної матері, оскільки Хіларі ніхто не бачив вагітною, та й такий короткий проміжок між народженням п'ятої і шостої дитини викликає чимало запитань. Жінка відключила коментарі до своєї публікації, де вона зображена разом з усіма шістьма дітьми, а багатодітний батько порадив коментаторам "не лізти не в свою справу".

У 62-річного Болдуіна є старша дочка, 25-річна Айрленд, матір'ю якої є актриса Кім Бесінджер, з якою актор розлучився у 2002 році.

Нагадаємо, Алек Болдуін неодноразово пародіював вже колишнього президента США Дональда Трампа і відкрито критикував його політику.