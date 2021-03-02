Пастор бросила церковь ради участия в конкурсе самых красивых ягодиц (фото)

Девушка попробует счастья в конкурсе второй раз. Впервые она заняла на нем второе место, и это было в 2012 году.

Настоятельница евангелистской церкви Андресса Урач покинула религиозную общину после шести лет службы, чтобы поучаствовать в конкурсе самых красивых ягодиц Miss BumBum Brazil, который состоится в Сан-Паулу в июле 2021 года, передает Daily Star. Призовой фонд конкурса – 50 тысяч реалов (около 8800 долларов США).

Девушка уже пробовала свои силы в этом соревновании в 2012 году, но до победы ей не хватило совсем чуть-чуть, и она заняла второе место. После этого Урач стала пастором и на некоторое время забыла о мечте.

Однако в этом году Андресса решила еще раз попытать счастья. Она подошла к подготовке очень основательно, потратив на операции и процедуры около 50 тысяч долларов США. На эти деньги Урич вставила в ягодицы силиконовые импланты и накачала губы.

Чтобы побороться за главный приз, Урич придется еще победить в народном голосовании. 15 девушек, набравшие больше всего голосов, попадают в финал. Шансы у Андрессы очень неплохие, учитывая, что на ее страницу в Instagram подписаны два с половиной миллиона человек. Там она демонстрирует свою фигуру и делится мыслями. Так, однажды она написала о том, что вера спасла ее жизнь и изменила ее взгляды.

"Для Бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в данный момент, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь", — уверена фигуристая блондинка.

Конкурс на самые большие ягодицы не обходится без казусов. Так, в 2018 году победительница и ее соперница подрались, потому что последняя была категорически не согласна с мнением судей.