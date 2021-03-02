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Пастор бросила церковь ради участия в конкурсе самых красивых ягодиц (фото)

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Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, ягодицы, конкурс
Андресса Урич вложила в фигуру около 50 тысяч долларов в рамках подготовки к конкурсу

Девушка попробует счастья в конкурсе второй раз. Впервые она заняла на нем второе место, и это было в 2012 году.

Настоятельница евангелистской церкви Андресса Урач покинула религиозную общину после шести лет службы, чтобы поучаствовать в конкурсе самых красивых ягодиц Miss BumBum Brazil, который состоится в Сан-Паулу в июле 2021 года, передает Daily Star. Призовой фонд конкурса – 50 тысяч реалов (около 8800 долларов США).

Девушка уже пробовала свои силы в этом соревновании в 2012 году, но до победы ей не хватило совсем чуть-чуть, и она заняла второе место. После этого Урач стала пастором и на некоторое время забыла о мечте.

Однако в этом году Андресса решила еще раз попытать счастья. Она подошла к подготовке очень основательно, потратив на операции и процедуры около 50 тысяч долларов США. На эти деньги Урич вставила в ягодицы силиконовые импланты и накачала губы.

Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс
Андресса Урич, Miss BumBum Brazil, конкурс

Чтобы побороться за главный приз, Урич придется еще победить в народном голосовании. 15 девушек, набравшие больше всего голосов, попадают в финал. Шансы у Андрессы очень неплохие, учитывая, что на ее страницу в Instagram подписаны два с половиной миллиона человек. Там она демонстрирует свою фигуру и делится мыслями. Так, однажды она написала о том, что вера спасла ее жизнь и изменила ее взгляды.

"Для Бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в данный момент, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь", — уверена фигуристая блондинка.

Конкурс на самые большие ягодицы не обходится без казусов. Так, в 2018 году победительница и ее соперница подрались, потому что последняя была категорически не согласна с мнением судей.