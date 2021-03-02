Пастор кинула церкву заради участі в конкурсі найкрасивіших сідниць (фото)

Дівчина спробує щастя в конкурсі вдруге. Вперше вона зайняла на ньому друге місце, і це було у 2012 році.

Настоятелька євангелістської церкви Андресса Урич покинула релігійну громаду після шести років служби, щоб взяти участь в конкурсі найкрасивіших сідниць Miss BumBum Brazil, який відбудеться в Сан-Паулу в липні 2021 року, передає Daily Star. Призовий фонд конкурсу — 50 тисяч реалів (близько 8800 доларів США).

Дівчина вже пробувала свої сили в цьому змаганні у 2012 році, але до перемоги їй не вистачило зовсім трохи, і вона зайняла друге місце. Після цього Урич стала пастором і на деякий час забула про мрію.

Однак цього року Андресса вирішила ще раз спробувати щастя. Вона підійшла до підготовки дуже грунтовно, витративши на операції і процедури близько 50 тисяч доларів США. На ці гроші Урич вставила в сідниці силіконові імпланти і накачала губи.

Щоб поборотися за головний приз, Урич доведеться ще перемогти в народному голосуванні. 15 дівчат, які набрали найбільше голосів, потрапляють у фінал. Шанси у Андресси дуже непогані, враховуючи, що на її сторінку в Instagram підписані два з половиною мільйони людей. Там вона демонструє свою фігуру і ділиться думками. Так, одного разу вона написала про те, що віра врятувала її життя та змінила її погляди.

"Для Бога не має значення, що ви говорите або робите у певний момент, для нього важливо те, як ви будуєте свій шлях", — впевнена фігуриста блондинка.

Конкурс на найбільші сідниці не обходиться без казусів. Так, у 2018 році переможниця та її суперниця побилися, бо остання була категорично не згодна з думкою суддів.