Ученые выяснили, сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы жить дольше

Исследователи изучили данные миллионов человек и озвучили впечатляющие цифры.

Употребление в день пары порций фруктов и трех порций овощей на 13% снижает риск ранней смертности. К такому выводу пришли исследователи из Американской кардиологической ассоциации, передает People.

По мнению ученых, именно такое соотношение дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний.

По словам эпидемиолога и диетолога из Гарвардской медицинской школы. доктора Донга Вана, в ходе исследований были проанализированы данные свыше двух миллионов американцев и жителей других стран. Люди, которые употребляли озвученный объем овощей и фруктов, имели самый низкий уровень ранней смерти.

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Согласно результатам исследования, у тех, кто потреблял пять порций в день по сравнению с теми, кто ел две порции в день, риск ранней смертности в целом был ниже на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта – меньше на 12%, от рака – на 10%, а от респираторных заболеваний – на целых 35%.

Употребление более пяти порций фруктов и овощей не имело дополнительных преимуществ.

Наиболее полезными для продолжительности жизни ученые называют зеленые листовые овощи (шпинат, салат, капуста), а также фрукты и овощи, богатые на бета-каротин и витамин С (цитрусовые, ягоды, морковь).

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А вот овощи, содержащие крахмал, например, горох, картофель и кукуруза, а также фруктовые соки никакого отношения к снижению риска ранней смерти не имеют.

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