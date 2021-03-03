Учені з'ясували, скільки потрібно їсти овочів і фруктів, щоб жити довше

Дослідники вивчили дані мільйонів чоловік і озвучили приголомшливі цифри.

Вживання в день кількох порцій фруктів і трьох порцій овочів на 13% знижує ризик ранньої смертності. До такого висновку дійшли дослідники з Американської кардіологічної асоціації, передає People.

На думку вчених, саме таке співвідношення дає найбільшу користь з точки зору профілактики серйозних хронічних захворювань.

За словами епідеміолога і дієтолога з Гарвардської медичної школи, доктора Донга Вана, у ході досліджень було проаналізовано дані понад двох мільйонів американців і жителів інших країн. Люди, які вживали озвучений обсяг овочів і фруктів, мали найнижчий рівень ранньої смерті.

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Згідно з результатами дослідження, у тих, хто споживав п'ять порцій на день порівняно з тими, хто їв дві порції на день, ризик ранньої смертності в цілому був нижче на 13%, від серцево-судинних захворювань та інсульту — менше на 12%, від раку — на 10%, а від респіраторних захворювань — на цілих 35%.

Вживання понад п'яти порцій фруктів і овочів не мало додаткових переваг.

Найбільш корисними для тривалості життя вчені називають зелені листові овочі (шпинат, салат, капуста), а також фрукти й овочі, насичені бета-каротином і вітаміном С (цитрусові, ягоди, морква).

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А ось овочі, що містять крохмаль, наприклад, горох, картопля і кукурудза, а також фруктові соки ніякого відношення до зниження ризику ранньої смерті не мають.

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