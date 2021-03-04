Убрать повыше: топ-7 комнатных растений, опасных для домашних животных (фото)

Не все привычные растения в квартирах безопасны для домашних животных.

Комнатные растения придают дому уют и очищают воздух, однако некоторые из них могут быть опасными в помещениях, где есть домашние животные. Если кот или собака любят все пробовать на зуб, то эти цветы способны нанести им серьезный вред.

1. Алоэ

Это растение трудно переоценить из-за его лечебных свойств для человека, поэтому неудивительно, что в домах подавляющего большинства украинцев на окне обязательно найдется это растение. Однако если животное погрызет листок алоэ, то рискует получить раздражение пищеварительной системы. Если у вашего питомца рвота, диарея и тремор, – посмотрите на горшок с этим растением.

[ + – ] Алоэ имеет массу полезных свойств, но для животных несет угрозу Фото: Скриншот

2. Драцена

Это растение – одно из самых популярных ввиду своей неприхотливости и красивых листьев. Однако если домашний питомец проглотит часть листа, то последствия не заставят себя ждать. Как у кошек, так и у собак попадание соков драцены в организм вызывает потерю аппетита и рвоту, а у кошек – затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение.

[ + – ] Листья драцены могут спровоцировать рвоту и потерю аппетита Фото: trizio.ru

3. Цикас

Известное еще как саговая пальма это растение придает дому тропический вид. Однако оно очень опасно для животных, причем угрозу представляет в нем все: от семян до листьев. При попадании внутрь какой-то части растения у питомца может появиться рвота, понос, а в некоторых случаях – возникнуть печеночная недостаточность и даже смерть.

[ + – ] Цикас насколько красив, настолько же рискован в доме с животными Фото: Good-Tips.PRO

4. Денежное дерево

Это растение также называют красула или толстянка. Ввиду суеверий о том, что оно якобы способствует финансовому благополучию, оно популярно в домах и квартирах граждан. Кроме того, оно весьма неприхотливо в уходе, что является дополнительным плюсом в пользу выбора. Однако если кошка или собака съедят один или несколько листков толстянки, у них может начаться рвота или участиться сердцебиение.

[ + – ] Толстянка есть во многих квартирах, и питомцы иногда не прочь отгрызть листик-другой Фото: Открытые источники

5. Диффенбахия

Как и толстянка, диффенбахия не требует особого ухода, но радует глаз красивыми крупными листьями. Однако это растение очень токсично. Если животное погрызет листья, то их сок может спровоцировать сильный отек рта и языка, что приведет к затруднению дыхания и глотания. При попадании на кожу сок растения способен вызвать дерматит.

[ + – ] Листья диффенбахии опасны не только при попадании в организм животного Фото: "Растениевод"

6. Аспарагус

Красивое неприхотливое растение быстро растет, красиво цветет и стоит относительно недорого. Однако если кот или пес часто грызут его, у них может быть раздражение кожи, а при проглатывании ягод, которые образуются после цветения растения, возможна рвота или диарея.

[ + – ] Аспарагус может вызвать у кошек и собак раздражение кожи Фото: "Растениевод"

7. Эпипремнум

Это растение еще называют "дьявольский плющ" из-за красивых, но опасных листьев. Ели животные проглотят листок, пожевав его, у них появится раздражение полости рта, жжение во рту, на языке и губах. Дальше – обильное слюнотечение, рвота и затрудненное дыхание.

[ + – ] "Дьявольский плющ" может спровоцировать у животного рвоту и затрудненное дыхание Фото: "Растениевод"

В случае, если кошка или собака наелись чего-то из перечисленного, и появились описанные симптомы, необходимо срочно показать животное врачу.

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