Прибрати вище: топ-7 кімнатних рослин, небезпечних для домашніх тварин (фото)
Не всі звичні рослини в квартирах безпечні для домашніх тварин.
Кімнатні рослини надають будинку затишок і очищають повітря, однак деякі з них можуть бути небезпечними в приміщеннях, де є домашні тварини. Якщо кіт або собака люблять все пробувати на зуб, то ці рослини здатні завдати їм серйозної шкоди.
1. Алое
Цю рослину важко переоцінити через її лікувальні властивості для людини, тому не дивно, що в будинках більшості українців на вікні обов'язково знайдеться ця рослина. Однак якщо тварина погризе листок алое, то ризикує отримати роздратування травної системи. Якщо у вашого вихованця блювота, діарея і тремор, — подивіться на горщик з цією рослиною.
2. Драцена
Ця рослина — одна з найпопулярніших зважаючи на свою невибагливість та красиве листя. Однак якщо домашній вихованець проковтне частину листа, то наслідки не змусять себе чекати. Як у кішок, так і у собак потрапляння соків драцени в організм викликає втрату апетиту і блювоту, а у кішок — утруднене дихання та прискорене серцебиття.
3. Цикас
Відома ще як сагова пальма ця рослина додає будинку тропічний вид. Однак вона дуже небезпечна для тварин, до того ж загрозу представляє у ній все: від насіння до листя. При потраплянні всередину якоїсь частини рослини у вихованця може з'явитися блювання, пронос, а у деяких випадках — виникнути печінкова недостатність і навіть смерть.
4. Грошове дерево
Цю рослину також називають красула або товстянка. З огляду на прикмету про те, що вона нібито сприяє фінансовому благополуччю, вона популярна в будинках і квартирах громадян. Крім того, вона досить невибаглива у догляді, що є додатковим плюсом на користь вибору. Однак якщо кішка чи собака з'їдять один або кілька листків товстянки, у них може початися блювота або почастішати серцебиття.
5. Дифенбахія
Як і товстянка, дифенбахія не вимагає особливого догляду, але радує око красивими великими листками. Однак ця рослина дуже токсична. Якщо тварина погризе листя, то його сік може спровокувати сильний набряк рота і мови, що призведе до утруднення дихання і ковтання. При потраплянні на шкіру сік рослини здатний викликати дерматит.
6. Аспарагус
Красива невибаглива рослина швидко росте, красиво цвіте і коштує відносно недорого. Однак якщо кіт чи пес часто гризуть його, у них може бути подразнення шкіри, а при ковтанні ягід, які утворюються після цвітіння рослини, можлива блювота або діарея.
7. Епіпремнум
Цю рослина ще називають "диявольський плющ" через красиве, але небезпечне листя. Якщо тварини проковтнуть листок, пожувавши його, у них з'явиться роздратування порожнини рота, печіння в роті, на язику і губах. Далі — рясна слинотеча, блювота і утруднене дихання.
У випадку якщо кішка чи собака наїлися чогось з перерахованого і з'явилися описані симптоми, необхідно терміново показати тварину лікарю.
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