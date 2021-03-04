Прибрати вище: топ-7 кімнатних рослин, небезпечних для домашніх тварин (фото)

Не всі звичні рослини в квартирах безпечні для домашніх тварин.

Кімнатні рослини надають будинку затишок і очищають повітря, однак деякі з них можуть бути небезпечними в приміщеннях, де є домашні тварини. Якщо кіт або собака люблять все пробувати на зуб, то ці рослини здатні завдати їм серйозної шкоди.

1. Алое

Цю рослину важко переоцінити через її лікувальні властивості для людини, тому не дивно, що в будинках більшості українців на вікні обов'язково знайдеться ця рослина. Однак якщо тварина погризе листок алое, то ризикує отримати роздратування травної системи. Якщо у вашого вихованця блювота, діарея і тремор, — подивіться на горщик з цією рослиною.

[ + – ] Алое має чимало корисних властивостей, але для тварин несе загрозу Фото: Скриншот

2. Драцена

Ця рослина — одна з найпопулярніших зважаючи на свою невибагливість та красиве листя. Однак якщо домашній вихованець проковтне частину листа, то наслідки не змусять себе чекати. Як у кішок, так і у собак потрапляння соків драцени в організм викликає втрату апетиту і блювоту, а у кішок — утруднене дихання та прискорене серцебиття.

[ + – ] Листя драцени може спровокувати блювоту і втрату апетиту Фото: trizio.ru

3. Цикас

Відома ще як сагова пальма ця рослина додає будинку тропічний вид. Однак вона дуже небезпечна для тварин, до того ж загрозу представляє у ній все: від насіння до листя. При потраплянні всередину якоїсь частини рослини у вихованця може з'явитися блювання, пронос, а у деяких випадках — виникнути печінкова недостатність і навіть смерть.

[ + – ] Цикас наскільки красивий, настільки ж ризикований в будинку з тваринами Фото: Good-Tips.PRO

4. Грошове дерево

Цю рослину також називають красула або товстянка. З огляду на прикмету про те, що вона нібито сприяє фінансовому благополуччю, вона популярна в будинках і квартирах громадян. Крім того, вона досить невибаглива у догляді, що є додатковим плюсом на користь вибору. Однак якщо кішка чи собака з'їдять один або кілька листків товстянки, у них може початися блювота або почастішати серцебиття.

[ + – ] Товстянка є у багатьох квартирах, і вихованці іноді не проти відгризти листочок-другий Фото: Открытые источники

5. Дифенбахія

Як і товстянка, дифенбахія не вимагає особливого догляду, але радує око красивими великими листками. Однак ця рослина дуже токсична. Якщо тварина погризе листя, то його сік може спровокувати сильний набряк рота і мови, що призведе до утруднення дихання і ковтання. При потраплянні на шкіру сік рослини здатний викликати дерматит.

[ + – ] Листя дифенбахии небезпечне не тільки при потраплянні в організм тварини Фото: "Растениевод"

6. Аспарагус

Красива невибаглива рослина швидко росте, красиво цвіте і коштує відносно недорого. Однак якщо кіт чи пес часто гризуть його, у них може бути подразнення шкіри, а при ковтанні ягід, які утворюються після цвітіння рослини, можлива блювота або діарея.

[ + – ] Аспарагус може викликати у кішок і собак подразнення шкіри Фото: "Растениевод"

7. Епіпремнум

Цю рослина ще називають "диявольський плющ" через красиве, але небезпечне листя. Якщо тварини проковтнуть листок, пожувавши його, у них з'явиться роздратування порожнини рота, печіння в роті, на язику і губах. Далі — рясна слинотеча, блювота і утруднене дихання.

[ + – ] "Диявольський плющ" може спровокувати у тварини блювоту і утруднене дихання Фото: "Растениевод"

У випадку якщо кішка чи собака наїлися чогось з перерахованого і з'явилися описані симптоми, необхідно терміново показати тварину лікарю.

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