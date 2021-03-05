Появился первый трейлер украинского мультфильма "Віктор_Робот" (видео)

Премьера мультфильма в кинотеатрах назначена на 24 июня 2021 года.

Студия анимации "Червоний собака" показала первый трейлер украинского анимационного фильма "Віктор_Робот". Об этом сообщает Госкино Украины.

Премьера ленты состоится уже 24 июня 2021 года. Ранее на Одесском кинофестивале лента получила приз зрительских симпатий. А Национальная премия кинокритиков "Кинокруг" отметила мультфильм в категории "Лучшая анимационная лента" в 2020 году.

События мультфильма разворачивается в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты, находящихся вокруг, не работает. И единственный, кто может ее починить — это дедушка маленько Вики, который и создал звезду. Но он таинственным образом исчезает. Девочка отправляется на его поиски со своим крохотным роботом Виктором.

Мультфильм создан при поддержке Госкино, его режиссер-постановщиком стал Анатолий Лавренишин. В озвучке персонажей принимали участие: Богдан Бенюк, Мария Аглоткова, Анатолий Хостикоев, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур.

Музыкальное сопровождение обеспечили группы и их участники из "Вагоновожатых", "ДахиБрахи", Dakh Daughters и других.

Фото: Пресс-центр Госкино

Напомним, 25 февраля появился официальный трейлер мультфильма "Мавка.Лісова пісня" по мотивам работы Леси Украинки.