З'явився перший трейлер українського мультфільму "Віктор_Робот" (відео)

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах призначена на 24 червня 2021 року.

Студія анімації "Червоний собака" показала перший трейлер українського анімаційного фільму "Віктор_Робот". Про це повідомляє Держкіно України.

Прем'єра стрічки відбудеться вже 24 червня 2021 року. Раніше на Одеському кінофестивалі стрічка отримала приз глядацьких симпатій. А Національна премія кінокритиків "Кіноколо" відзначила мультфільм у категорії "Краща анімаційна стрічка" у 2020 році.

Події мультфільму розгортаються в далекому майбутньому. Штучна зірка, яка повинна забезпечувати енергією планети, що перебувають навколо, не працює. І єдиний, хто може її полагодити — це дідусь маленької Віки, який і створив зірку. Але він таємничим чином зникає. Дівчинка відправляється на його пошуки зі своїм крихітним роботом Віктором.

Мультфільм створений за підтримки Держкіно, його режисер-постановником став Анатолій Лавренишин. В озвучці персонажів брали участь: Богдан Бенюк, Марія Аглоткова, Анатолій Хостікоєв, Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур.

Музичний супровід забезпечили групи і їхні учасники з "Вагоновожатых", "ДахиБрахи", Dakh Daughters та інших.

Фото: пресцентр Держкіно

Нагадаємо, що 25 лютого з'явився офіційний трейлер мультфільму "Мавка.Лісова пісня" за мотивами роботи Лесі Українки.