Netflix объявил о старте съемок самого дорогого фильма за всю историю существования платформы

Стриминговый сервис Netflix потратит огромные деньги на съемки нового фильма "Серый человек".

Американская развлекательная компания Netflix демонстрирует готовность вкладывать внушительные средства в свои самые громкие и оригинальные ленты. Предстоящий художественный фильм, режиссерами которого будут братья Руссо, — это экранизация одноименного шпионского романа Марка Грини. "Серый человек" окажется самым дорогим проектом за все время существования сервиса, как сообщает Cinema Blend. Хотя точный бюджет ленты пока не известен, по данным инсайдеров издания, пару лет назад планировалась экранизация с аналогичным сюжетом. Сниматься в картине должен был Брэд Питт, а бюджет планировался в размере 200 миллионов долларов.

Сюжетом шпионского боевика станет противостояние профессиональных убийц Ллойда Хайсена, которого сыграет Крис Эванс, и Корта Джентри — экс-оперативника ЦРУ, роль которого исполнит Райан Гослинг. "Серый человек" будет охотиться на своего бывшего напарника, ставшего наемником, по всему миру. В актерский состав войдут также Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Элфри Вудард, Дхануш, Джулия Баттер. Присоединится к звездам, как отметили в Netflix, также Реге Пейдж — английский актер, получивший известность, благодаря роли герцога Гастингса в сериале "Бриджертоны".

Съемки франшизы, которая по задумке авторов не уступит "Бондиане" по масштабам, начнутся в конце текущего года, поэтому Netflix объявит дату премьеры позже.

Напомним, ранее стало известно, что Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам "Терминатора" — научно-фантастической истории, ставшей культовой для нескольких поколений.