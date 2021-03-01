Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам "Терминатора"

Продюсером будет кинокомпания Skydance, создавшая последние два фильма серии

Стриминговый сервис Netflix намерен выпустить аниме-сериал по мотивам фильмов "Терминатор".

Как информирует Variety, продюсером сериала будет кинокомпания Skydance, которая является создателем последних двух фильмов из франшизы "Терминатор". Партнером выступит студия Production IG, которая известна по аниме-фильму "Призрак в доспехах".

Шоураннером будет Мэттсон Томлин, работавший над фильмом Мэтта Ривза "Бэтмен". На данный момент проект на начальной стадии, подробности сюжета еще неизвестны.

"Терминатор" — одна из самых культовых научно-фантастических историй, когда-либо созданных, и со временем она стала только более актуальной для нашего мира. Новый мультсериал исследует эту вселенную так, как никогда раньше", – заявил вице-президент Netflix Джон Дердерян.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит аниме-сериал "DOTA: Кровь дракона" по мотивам видеоигры DOTA 2. Он выйдет на экраны 25 марта, а его тизер уже появился в Сети.

Также мы писали, что экс-первая леди США Мишель Обама запускает на Netflix новое шоу для детей под названием "Вафля и Мочи" (Waffles + Mochi), в котором будет рассказываться о культуре и кухнях разных стран.

Фокус сообщал, что компания "Netflix" опубликовала на своем YouTube-канале трейлер французского боевика "Sentinelle" ("Часовой") с участием актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко, ранее снявшейся в таких голливудских блокбастерах, как "Обливион" и "Квант милосердия".