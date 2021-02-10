Мишель Обама запускает авторское детское шоу на Netflix

В программе будет рассказываться о культуре и кухнях разных стран.

Экс-первая леди США Мишель Обама запускает на Netflix новое шоу для детей под названием "Вафля и Мочи" (Waffles + Mochi), в котором будет рассказываться о культуре и кухнях разных стран.

Об этом она сообщила в Facebook.

"У меня большое известие для вас… Позвольте мне представить двух моих новых друзей. Их зовут Вафля и Мочи. И 16 марта мы запустим новое детское шоу Вафля + Мочи. Это будет программа о хорошей еде: о ее открытии, приготовлении, и конечно о том, как эту еду есть. Двое друзей возьмут нас с собой в путешествие по всему миру, чтобы мы открыли для себя новые продукты и попробовали новые рецепты. Детям все понравится, но я уверена, что и взрослые будут улыбаться. А также узнают что-то новое для своей кухни", – написала Мишель Обама.

Она охарактеризовала свой проект как "веселое, трогательное и просто волшебное шоу".

"Мне только жаль, что такой программы не было, когда мои дочери росли. Я также знаю, что сейчас трудное время для многих семей, и надеюсь, что это программа принесет в дома по всему миру немного радости и света", – написала Мишель Обама, добавив, что шоу будет продолжением ее работы по поддержанию здоровья детей как первой леди.

Напомним, книга мемуаров Барака Обамы побила рекорды продаж. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" — три миллиона экземпляров. Издательство Penguin Random House в 2017 году заплатило Бараку Обаме аванс — 65 миллионов долларов. В эту сумму входит и аванс за книгу Мишель Обамы "Becoming. Моя история" — она была издана еще в 2018-м, переведена на многие языки и продана числом более 10 миллионов экземпляров.

В книге Барак Обама рассказывал о семейных проблемах, так, он признался, что был на грани развода с Мишель после рождения старшей дочери, а также описывал свой путь в Белый дом и жизнь в нем, а также встречи с политическими лидерами других стран, кроме прочих, свой первый визит в Россию.