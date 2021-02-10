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Мишель Обама запускает авторское детское шоу на Netflix

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Netflix, Мишель Обама, Дети, Шоу, еда
Фото: twitter.com | Мишель Обама

В программе будет рассказываться о культуре и кухнях разных стран. 

Экс-первая леди США Мишель Обама запускает на Netflix новое шоу для детей под названием "Вафля и Мочи" (Waffles + Mochi), в котором будет рассказываться о культуре и кухнях разных стран.

Об этом она сообщила в Facebook.

"У меня большое известие для вас… Позвольте мне представить двух моих новых друзей. Их зовут Вафля и Мочи. И 16 марта мы запустим новое детское шоу Вафля + Мочи. Это будет программа о хорошей еде: о ее открытии, приготовлении, и конечно о том, как эту еду есть. Двое друзей возьмут нас с собой в путешествие по всему миру, чтобы мы открыли для себя новые продукты и попробовали новые рецепты. Детям все понравится, но я уверена, что и взрослые будут улыбаться. А также узнают что-то новое для своей кухни", – написала Мишель Обама.

Она охарактеризовала свой проект как "веселое, трогательное и просто волшебное шоу".

"Мне только жаль, что такой программы не было, когда мои дочери росли. Я также знаю, что сейчас трудное время для многих семей, и надеюсь, что это программа принесет в дома по всему миру немного радости и света", – написала Мишель Обама, добавив, что шоу будет продолжением ее работы по поддержанию здоровья детей как первой леди.

Netflix, Мишель Обама, Дети, Шоу, еда

Напомним, книга мемуаров Барака Обамы побила рекорды продаж. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" — три миллиона экземпляров. Издательство Penguin Random House в 2017 году заплатило Бараку Обаме аванс — 65 миллионов долларов. В эту сумму входит и аванс за книгу Мишель Обамы "Becoming. Моя история" — она была издана еще в 2018-м, переведена на многие языки и продана числом более 10 миллионов экземпляров.

В книге Барак Обама рассказывал о семейных проблемах, так, он признался, что был на грани развода с Мишель после рождения старшей дочери, а также описывал свой путь в Белый дом и жизнь в нем, а также встречи с политическими лидерами других стран, кроме прочих, свой первый визит в Россию.