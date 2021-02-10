Мішель Обама запускає авторське дитяче шоу на Netflix

У програмі розповідатиметься про культуру та кухні різних країн.

Екс-перша леді США Мішель Обама запускає на Netflix нове шоу для дітей під назвою "Вафля і Мочі" (Waffles + Mochi), в якому розповідатиметься про культуру та кухні різних країн.

Про це вона повідомила у Facebook.

"У мене велика звістка для вас... Дозвольте мені представити двох моїх нових друзів. Їх звуть Вафля і Мочі. І 16 березня ми запустимо нове дитяче шоу Вафля + Мочі. Це буде програма про гарну їжу: про її відкриття, приготування, і звичайно про те, як цю їжу їсти. Двоє друзів візьмуть нас із собою в подорож по всьому світу, щоб ми відкрили для себе нові продукти і спробували нові рецепти. Дітям все сподобається, але я впевнена, що й дорослі будуть посміхатися. А також дізнаються щось те нове для своєї кухні", — написала Мішель Обама.

Вона охарактеризувала свій проект як "веселе, зворушливе й просто чарівне шоу".

"Мені тільки шкода, що такої програми не було, коли мої дочки росли. Я також знаю, що зараз важкий час для багатьох сімей, і сподіваюся, що ця програма принесе до будинків по всьому світу трохи радості й світла", — написала Мішель Обама, додавши, що шоу буде продовженням її роботи з підтримки здоров'я дітей як першої леді.

Нагадаємо, книга мемуарів Барака Обами побила рекорди продажів. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" — три мільйони примірників. Видавництво Penguin Random House у 2017 році заплатило Бараку Обамі аванс — 65 мільйонів доларів. У цю суму входить й аванс за книгу Мішель Обами "Becoming. Моя історія" — вона була видана ще в 2018-м, перекладена багатьма мовами та продана кількістю більше 10 мільйонів екземплярів.

У книзі Барак Обама розповідав про сімейні проблеми, так, він зізнався, що був на межі розлучення з Мішель після народження старшої дочки, а також описував свій шлях у Білий дім і життя в ньому, а також зустрічі з політичними лідерами інших країн, крім інших, свій перший візит до Росії.