Netflix випустить аніме-серіал за мотивами "Термінатора"

Продюсером буде кінокомпанія Skydance, яка створила останні два фільми серії.

Стрімінговий сервіс Netflix має намір випустити аніме-серіал за мотивами фільмів "Термінатор".

Як інформує Variety, продюсером серіалу буде кінокомпанія Skydance, яка є творцем останніх двох фільмів із франшизи "Термінатор". Партнером стане студія Production IG, яка відома завдяки аніме-фільму "Привид в обладунках".

Шоураннером буде Меттсон Томлін, який працював над фільмом Метта Рівза "Бетмен". Наразі проект на початковій стадії, подробиці сюжету ще невідомі.

"Термінатор" — одна з найбільш культових науково-фантастичних історій, коли-небудь створених, і з часом вона стала тільки більш актуальною для нашого світу. Новий мультсеріал досліджує цей всесвіт так, як ніколи раніше", — заявив віце-президент Netflix Джон Дердерян.

Раніше повідомлялося, що Netflix випустить аніме-серіал "DOTA: Кров дракона" за мотивами відеогри DOTA 2. Він вийде на екрани 25 березня, а його тизер вже з'явився в мережі.

Також ми писали, що екс-перша леді США Мішель Обама запускає на Netflix нове шоу для дітей під назвою "Вафля і Мочі" (Waffles + Mochi), в якому розповідатиметься про культуру та кухні різних країн.

Фокус повідомляв, що компанія "Netflix" опублікувала на своєму YouTube-каналі трейлер французького бойовика "Sentinelle" ("Вартовий") за участю акторки українського походження Ольги Куриленко, яка раніше знялася в таких голлівудських блокбастерах, як "Облівіон" і "Квант милосердя".