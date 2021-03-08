Netflix оголосив про старт зйомок найдорожчого фільму за всю історію існування платформи

Стрімінговий сервіс Netflix витратить величезні гроші на зйомки нового фільму "Сіра людина".

Американська розважальна компанія Netflix демонструє готовність вкладати значні кошти в свої найгучніші та оригінальні стрічки. Майбутній художній фільм, режисерами якого будуть брати Руссо, — це екранізація однойменного шпигунського роману Марка Гріні. "Сіра людина" стане найдорожчим проектом за весь час існування сервісу, як повідомляє Cinema Blend. Хоча точний бюджет стрічки поки не відомий, за даними інсайдерів видання, пару років назад планувалася екранізація з аналогічним сюжетом. Зніматися в картині повинен був Бред Пітт, а бюджет планувався в розмірі 200 мільйонів доларів.

Сюжетом шпигунського бойовика стане протистояння професійних убивць Ллойда Хайс, якого зіграє Кріс Еванс, і Корта Джентрі — екс-оперативника ЦРУ, роль якого виконає Райан Гослінг. "Сіра людина" полюватиме на свого колишнього напарника, який став найманцем, по всьому світу. У акторський склад увійдуть також Ана де Армас, Біллі Боб Торнтон, Джессіка Хенвік, Вагнер Моура, Елфрі Вудард, Дхануша, Джулія Баттер. Приєднається до зірок, як відзначили в Netflix, також Реге Пейдж — англійський актор, який здобув популярність завдяки ролі герцога Гастінгса в серіалі "Бріджертон".

Зйомки франшизи, яка за задумом авторів не поступиться "бондіані" за масштабами, почнуться в кінці поточного року, тому Netflix оголосить дату прем'єри пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Netflix випустить аніме-серіал за мотивами "Термінатора" — науково-фантастичної історії, що стала культовою для кількох поколінь.