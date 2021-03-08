Армения отказалась от участия в международном конкурсе "Евровидение-2021"

Согласно данным на официальном сайте организаторов, Армения приняла решение не участвовать в конкурсе, который состоится весной в Роттердаме в Нидерландах.

“Ряд произошедших событий, недостаток времени и другие объективные обстоятельства несовместимы для Армении с возможностью достойно участвовать в конкурсе", — говорится в сообщении Общественного телевидения республики в Facebook. Особо подчеркивается также, что решение об отказе от участия в "Евровидении" было принято "после всесторонних обсуждений и переговоров".

Под объективными причинами отказа, вероятно, имеются в виду следующие обстоятельства — распространение коронавирусной инфекции COVID-19, конфликт в Нагорном Карабахе, а также вытекающий из этого внутриполитический кризис.

Армения представляла своих артистов в международном песенном конкурсе с 2006 года. Лучшего результата на "Евровидении" удалось достичь в 2008 и 2014 году — четвертое место заняли соответственно певица Сирушо и Арам MP3 (Арам Саркисян).

Международный конкурс "Евровидение 2021" должен состояться в Роттердаме (Нидерланды) в мае. Организаторы готовят его проведение по сценарию В, подразумевающему среди прочего и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.