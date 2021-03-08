Вірменія відмовилася від участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2021"

Згідно з даними на офіційному сайті організаторів, Вірменія прийняла рішення не брати участь в конкурсі, який відбудеться навесні в Роттердамі в Нідерландах.

"Ряд подій, що відбулися, недолік часу й інші об'єктивні обставини несумісні для Вірменії з можливістю гідно брати участь у конкурсі", — йдеться в повідомленні Громадського телебачення республіки в Facebook. Особливо підкреслюється також, що рішення про відмову від участі в "Євробаченні" було прийнято "після всебічних обговорень і переговорів ".

Під об'єктивними причинами відмови, ймовірно, маються на увазі такі обставини — поширення коронавирусной інфекції COVID-19, конфлікт в Нагірному Карабаху, а також внутрішньополітична криза.

Вірменія представляла своїх артистів в міжнародному пісенному конкурсі з 2006 року. Кращого результату на "Євробаченні" вдалося досягти в 2008 і 2014 році — четверте місце зайняли відповідно співачка Сирушо і Арам MP3 (Арам Саркісян).

Міжнародний конкурс "Євробачення 2021" має відбутися в Роттердамі (Нідерланди) в травні. Організатори готують його проведення за сценарієм В, що припускає серед іншого і дотримання соціальної дистанції в півтора метра.