Руперт Гринт назвал съемки в "Гарри Поттере" "удушающими"

Британский актер начал съемки в фильмах знаменитой франшизы в 2000 году, и завершил десять лет спустя

Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах про юного волшебника Гарри Поттера, дал интервью, в котором рассказал, что иной раз съемки напоминали ему "день сурка". Но ему это нравилось. Об этом пишет CNN.

Гринт появился в подкасте Дакса Шепарда Armchair Expert, и рассказал о работе над фильмами с 2000 по 2011 годы.

[ + – ] Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон в 2000 году

"Было время, когда это казалось "удушающим", это было тяжело, потому что съемки происходили каждый день в течение 10 лет, в конце концов", — сказал Гринт.

Он признался, что много раз говорил себе заняться чем-то еще, но съемки никак не заканчивались и он снова возвращался обратно.

"Это было похоже на "День сурка", потому что это были одни и те же декорации, одни и те же люди, но это было здорово. Мне это нравилось. Это был замечательный опыт. Такая приятная семейная атмосфера. Это всегда была та же команда, с которой мы выросли, так что это было отличное место для жизни", — рассказал актер.

Он признался, что все еще не посмотрел все фильмы о Гарри Поттере, но зато пересмотрел первый фильм франшизы "Гарри Поттер и философский камень" дважды.

"Мне кажется еще слишком рано. Я не могу полностью абстрагироваться, и глянуть всему этому в глаза. Теперь, когда прошло много времени, у меня совсем другой взгляд на это", — сказал актер.

Напомним, на съемки Руперт попал случайно, он не был профессиональным актером и узнал о кастинге из новостей. После съемок он много снимался, однако ни один фильм не повторил успех франшизы о Гарри Поттере, которая принесла ему известность.

Его последней работой стал сериал ужасов "Дом с прислугой", который вышел в 2019 году, а в январе 2021 года он заявил, что "завязывает" с карьерой в кино и хочет посвятить себя дочке. С 2011 года актер встречается с актрисой Джорджией Грум. В мае 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Вэнсдэй.