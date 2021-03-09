Руперт Грінт назвав зйомки в "Гаррі Поттері" "задушливими"

Британський актор почав зйомки у фільмах знаменитої франшизи в 2000 році, і завершив десять років по тому

Руперт Грінт, найбільш відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера, дав інтерв'ю, в якому розповів, що іноді зйомки нагадували йому "день бабака". Але йому це подобалося. Про це пише CNN.

Грінт з'явився в подкасті Дакса Шепарда Armchair Expert, і розповів про роботу над фільмами з 2000 по 2011 роки.

[ + – ] Руперт Грінт, Деніел Редкліфф та Емма Вотсон 2000 року

"Був час, коли це здавалося "задушливим", це було важко, тому що зйомки відбувалися щодня протягом 10 років, кінець кінцем", — сказав Грінт.

Він зізнався, що багато разів говорив собі зайнятися чимось ще, але зйомки ніяк не закінчувались і він знову повертався назад.

"Це було схоже на "День бабака", тому що це були одні й ті ж декорації, одні й ті ж люди, але це було круто. Мені це подобалося. Це був чудовий досвід. Така приємна сімейна атмосфера. Це завжди була та сама команда, з якою ми виросли, тож це було відмінне місце для життя", — розповів актор.

Він зізнався, що все ще не подивився всі фільми про Гаррі Поттера, але переглянув перший фільм франшизи "Гаррі Поттер і філософський камінь" двічі.

"Мені здається ще занадто рано. Я не можу повністю абстрагуватися, і поглянути всьому цьому в очі. Тепер, коли минуло багато часу, у мене зовсім інший погляд на це", — сказав актор.

Нагадаємо, на зйомки Руперт потрапив випадково, він не був професійним актором і дізнався про кастинг із новин. Після зйомок він багато знімався, однак жоден фільм не повторив успіх франшизи про Гаррі Поттера, яка принесла йому популярність.

Його останньою роботою став серіал жахів "Будинок із прислугою", який вийшов у 2019 році, а в січні 2021 року він заявив, що "зав'язує" з кар'єрою в кіно і хоче присвятити себе доньці. З 2011 року актор зустрічається з акторкою Джорджією Грум. У травні 2020 року в них народилася дочка, яку назвали Венсдей.