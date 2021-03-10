Женщина, вернувшая Леди Гаге ее бульдогов, так и не получила обещанные полмиллиона долларов

Полиция все еще ведет расследование и считает, что действовала целая "банда"

За возвращение похищенных бульдогов певица Леди Гага пообещала выплатить 500 тысяч долларов, однако женщина, что принесла Коджи и Густава в полицию, так и не получила свое вознаграждение. Оказалось, что правоохранители еще ведут расследование и не исключили участие спасительницы бульдогов в организованном похищении. Об этом пишет TMZ.

Они считают, что действовала организованная группировка и женщина может быть с нею связана, поэтому они настойчиво попросили певицу пока воздержаться от выплаты вознаграждения. Также полицейские не исключают тот факт, что кража собак и расстрел Райана Фишера, что вывел их на прогулку, могли быть частью "инициации при вступлении в банду".

[ + – ] Бульдоги Леди Гаги

К слову, имя спасительницы бульдогов не называют. Напомним, громкое похищение случилось 24 февраля. Двое неизвестных мужчин выстрелили в Райана Фишера, что выгуливал собак и украли двух собак, третьей, по кличке Мисс Азия, удалось сбежать, после стрельбы она вернулась к Фишеру и охраняла его до приезда полиции. Ее вернули охраннику певицы.

Сама Леди Гага сейчас находится на съемках в Италии и предложила вознаграждение тому, кто вернут ее питомцев. Через два дня женщина принесла бульдогов в полицейский участок и их вернули хозяйке.

[ + – ] Леди Гага и Адам Драйвер на съемках в Италии

А пострадавший Фишер все еще находится в больнице. Нападающие ранили его в грудь. Его жизни ничего не угрожает.

[ + – ] Раненый Райан Фишер на больничной койке

В свою очередь Леди Гага сообщила, что не отказывается от своих слов, и как только полицейское расследование завершиться, спасительница бульдогов получит свою награду.