ФБР считает, что похищение собак Леди Гаги могло быть "политически мотивированным"
Певица выступала на инаугурации Джо Байдена и это "выводит дело на новый уровень"
ФБР присоединилось к расследованию дела о похищении бульдогов Леди Гаги. Они считают, что оно могло быть "политическим мотивированным", потому что она выступала на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом пишет NYpost.
ФБР сотрудничает с детективами полиции Лос-Анджелеса. "Леди Гага, конечно, очень популярна, но еще она пела на инаугурации президента, что выводит это дело на новый уровень. ФБР хочет точно знать, что послужило причиной этого инцидента", — сообщил источник в полиции.
Но вместе с этим, в полиции все же склоняются к версии, что нападение на Райана Фишера, который присматривает за собаками Леди Гаги, пока она находится на съемках в Италии, было простым вооруженным ограблением. Не исключено, что нападавшие похитили собак, чтобы потом потребовать выкуп.
Как сообщила вице-президент по связям с общественностью Американского клуба собаководства Брэнди Хантер, за маленьких собак популярной породы в некоторых кругах можно выручить от 1500 до 5000 долларов.
Напомним, нападение произошло в среду, около 22.00. Райан Фишер выгуливал трех бульдогов певицы по Норт-Сьерра-Бонита, когда подъехал автомобиль, оттуда выскочили двое мужчин в масках и напали на Фишера. Молодой человек оказал сопротивление и тогда нападающие начали стрелять.
Фишер получил тяжелое ранение в грудь и сейчас находится в больнице. А нападающие украли двух бульдогов – Коджи и Густава, еще одному – Мисс Азии удалось сбежать. Позже ее нашли и передали телохранителю певицы.
"Когда полиция прибыла, я вышел и увидел, что мой сосед через улицу оказывает помощь раненому человеку. Он сжимал грудь, пытаясь остановить кровотечение. Я действительно думал, что он мертв. Раненый парень сказал нашему соседу: "Это были собаки Леди Гаги — так мы и узнали, что произошло", — рассказал полиции свидетель по имени Энжел.
Про Фишера известно, что он знаком с Леди Гагой с 2015 года, занимается присмотром за собаками, в Лос-Анджелес переехал недавно из Нью-Йорка.
Леди Гага предложила полмиллиона долларов за возвращение своих любимцев. Однако пока похитители на связь не вышли.