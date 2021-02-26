ФБР считает, что похищение собак Леди Гаги могло быть "политически мотивированным"

Певица выступала на инаугурации Джо Байдена и это "выводит дело на новый уровень"

ФБР присоединилось к расследованию дела о похищении бульдогов Леди Гаги. Они считают, что оно могло быть "политическим мотивированным", потому что она выступала на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом пишет NYpost.

ФБР сотрудничает с детективами полиции Лос-Анджелеса. "Леди Гага, конечно, очень популярна, но еще она пела на инаугурации президента, что выводит это дело на новый уровень. ФБР хочет точно знать, что послужило причиной этого инцидента", — сообщил источник в полиции.

[ + – ] Леди Гага на инаугурации Джо Байдена

Но вместе с этим, в полиции все же склоняются к версии, что нападение на Райана Фишера, который присматривает за собаками Леди Гаги, пока она находится на съемках в Италии, было простым вооруженным ограблением. Не исключено, что нападавшие похитили собак, чтобы потом потребовать выкуп.

[ + – ] Леди Гага со своими бульдогами/Все фото: Instagram ladygaga

Как сообщила вице-президент по связям с общественностью Американского клуба собаководства Брэнди Хантер, за маленьких собак популярной породы в некоторых кругах можно выручить от 1500 до 5000 долларов.

Напомним, нападение произошло в среду, около 22.00. Райан Фишер выгуливал трех бульдогов певицы по Норт-Сьерра-Бонита, когда подъехал автомобиль, оттуда выскочили двое мужчин в масках и напали на Фишера. Молодой человек оказал сопротивление и тогда нападающие начали стрелять.

Фишер получил тяжелое ранение в грудь и сейчас находится в больнице. А нападающие украли двух бульдогов – Коджи и Густава, еще одному – Мисс Азии удалось сбежать. Позже ее нашли и передали телохранителю певицы.

[ + – ] Мисс Азия, найденная полицией

"Когда полиция прибыла, я вышел и увидел, что мой сосед через улицу оказывает помощь раненому человеку. Он сжимал грудь, пытаясь остановить кровотечение. Я действительно думал, что он мертв. Раненый парень сказал нашему соседу: "Это были собаки Леди Гаги — так мы и узнали, что произошло", — рассказал полиции свидетель по имени Энжел.

[ + – ] Раненый Райан Фишер

Про Фишера известно, что он знаком с Леди Гагой с 2015 года, занимается присмотром за собаками, в Лос-Анджелес переехал недавно из Нью-Йорка.

[ + – ] Райан Фишер со своими питомцами/Фото: Instagram valleyofthedogs

Леди Гага предложила полмиллиона долларов за возвращение своих любимцев. Однако пока похитители на связь не вышли.