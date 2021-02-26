ФБР вважає, що викрадення собак Леді Гаги могло бути "політично мотивованим"

Співачка виступала на інавгурації Джо Байдена і це "виводить справу на новий рівень"

ФБР приєдналося до розслідування справи про викрадення бульдогів Леді Гаги. Вони вважають, що воно могло бути "політичним мотивованим", тому що вона виступала на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Про це пише NYpost.

ФБР співпрацює з детективами поліції Лос-Анджелесу. "Леді Гага, звичайно, дуже популярна, але ще вона співала на інавгурації президента, що виводить цю справу на новий рівень. ФБР хоче точно знати, що слугувало причиною цього інциденту", — повідомило джерело в поліції.

[ + – ] Леді Гага на інавгурації Джо Байдена

Але разом із цим, у поліції все ж схиляються до версії, що напад на Райана Фішера, який доглядає за собаками Леді Гаги, поки вона знаходиться на зйомках в Італії, було простим збройним пограбуванням. Не заперечується, що нападники викрали собак, щоб потім вимагати викуп.

[ + – ] Леді Гага зі своїми бульдогами/Усі фото: Instagram ladygaga

Як повідомила віце-президентка зі зв'язків із громадськістю Американського клубу собаківництва Бренді Хантер, за маленьких собак популярної породи в деяких колах можна виручити від 1 500 до 5 000 доларів.

Нагадаємо, напад стався в середу, приблизно о 22.00. Райан Фішер вигулював трьох бульдогів співачки по Норт-Сьєрра-Боніта, коли під'їхав автомобіль, звідти вискочили двоє чоловіків у масках і напали на Фішера. Молодик вчинив опір і тоді нападники почали стріляти.

Фішер отримав важке поранення в груди і зараз знаходиться в лікарні. А нападники вкрали двох бульдогів — Коджі та Густава, ще одному — Міс Азії вдалося втекти. Пізніше її знайшли та передали охоронцю співачки.

[ + – ] Міс Азія, знайдена поліцією

"Коли поліція прибула, я вийшов і побачив, що мій сусід через вулицю надає допомогу пораненій людині. Він стискав груди, намагаючись зупинити кровотечу. Я дійсно думав, що він мертвий. Поранений хлопець сказав нашому сусідові: "Це були собаки Леді Гаги — так ми і дізналися, що сталося", — розповів поліції свідок на ім'я Енжел.

[ + – ] Поранений Райан Фішер

Про Фішера відомо, що він знайомий з Леді Гагою з 2015 року, займається наглядом за собаками, у Лос-Анджелес переїхав нещодавно з Нью-Йорка.

[ + – ] Райан Фішер зі своїми вихованцями/Фото: Instagram valleyofthedogs

Леді Гага запропонувала півмільйона доларів за повернення своїх улюбленців. Однак поки викрадачі на зв'язок не вийшли.