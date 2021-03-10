Жінка, яка повернулася Леді Газі її бульдогів, так і не отримала обіцяні півмільйона доларів

Поліція все ще проводить розслідування і вважає, що діяла ціла "банда"

За повернення викрадених бульдогів співачка Леді Гага пообіцяла виплатити 500 тисяч доларів, проте жінка, що принесла Коджі і Густава в поліцію, так і не отримала свою винагороду. Виявилося, що правоохоронці ще ведуть розслідування і не виключили участь рятівниці бульдогів в організованому викраденні. Про це пише TMZ.

Вони вважають, що діяло організоване угрупування і жінка може бути з ним пов'язана, тому вони наполегливо попросили співачку поки утриматися від виплати винагороди. Також поліцейські не виключають той факт, що крадіжка собак і розстріл Райана Фішера, що вивів їх на прогулянку, могли бути частиною "ініціації при вступі в банду".

[ + – ] Бульдоги Леді Гаги

До слова, ім'я рятівниці бульдогів не називають. Нагадаємо, що гучне викрадення сталося 24 лютого. Двоє невідомих чоловіків вистрелили в Райана Фішера, що вигулював собак, і вкрали двох собак, третій, на прізвисько Міс Азія, вдалося втекти, після стрілянини вона повернулася до Фішера й охороняла його до приїзду поліції. Її повернули охоронцеві співачки.

Сама Леді Гага зараз на зйомках в Італії і запропонувала винагороду тому, хто поверне її вихованців. Через два дні жінка принесла бульдогів у поліцейську дільницю і їх повернули господині.

[ + – ] Леді Гага і Адам Драйвер на зйомках в Італії

А потерпілий Фішер усе ще перебуває в лікарні. Нападники поранили його в груди. Його життю нічого не загрожує.

[ + – ] Поранений Райан Фішер на лікарняному ліжку

У свою чергу Леді Гага повідомила, що не відмовляється від своїх слів, і як тільки поліцейське розслідування завершитися, рятівниця бульдогів отримає свою нагороду.