Всю красоту Украины показали в 30-секундном видео

Автор сделал нарезку, продемонстрировав самые интересные локации родины, которые манят туристов, как магнит.

Украинский путешественник и мастер видео Назар Дорош опубликовал 30-секундное видео, в котором сделал нарезку из самых знаменитых туристических локаций в Украине и самых красивых мест.

В ролике под названием What is Ukraine?, который автор представил на своей странице в Instagram, можно увидеть Тоннель любви, Чернобыль, Припять, Кинбурнскую косу, гору Драгобрат, Червоноградский замок и многие другие локации, которые привлекают не только отечественных туристов, но и гостей из-за рубежа.

"Давайте покажем всему миру, что такое Украина? 🇺🇦 🔥", – подписал свою публикацию Дорош.

Всего за сутки видео собрало свыше двух миллионов просмотров и разлетелось по Сети.

Ранее Назар уже демонстрировал публике свои видео в YouTube, на которых показывал самые интересные места в Украине. Например , на его канале можно увидеть ролики из серии "Украина – мой дом". Парень искренне увлекается съемками и пытается донести соотечественникам, насколько прекрасна родина.

О себе Назар рассказывает, что увлекся съемками еще в 2013 году, когда начал с помощью видео передавать «визуальное сознание» кадра. Он учился на стоматолога, но затем оставил вуз, чтобы полностью посвятить себя любимому делу.

Фото: Скриншот

Как пишет "Апостроф", в декабре прошлого года Дорош одержал победу в престижном конкурсе лучших видео от GoPro, получив солиднное вознаграждение.

Ранее мы рассказывали о том, что Херсонская облгосадминистрация выпустила первый промо-ролик "Семь чудес Таврии". В планах – создать целую серию таких видео, чтобы развивать внутренний туризм, показывая красоту региона.