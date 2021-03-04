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Путешествуй по Украине: семь чудес Таврии за три минуты (видео)

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озеро Сиваш, Семь чудес Таврии, промо-ролик, Херсонщина
Фото: скриншот Youtube | В кадр попало и озеро Сиваш

Видео станет первым из серии роликов о красоте Херсонщины.

В Херсонской области решили привлечь туристов серией видеороликов, демонстрирующих красоты региона и самые интересные места. Первое видео уже появилось в Сети.

Трехминутный ролик под названием "Семь природных чудес Таврии" демонстрирует Олешковский лес, уникальное розовое озеро Сиваш, Днепровские плавни, заповедник "Аскания-Нова", водопады в Казацком, Олешковские пески и Станиславский кряж.

Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область
Семь чудес Таврии, промо, видео, туризм, Херсонская область

Особый колорит видео добавляют девушки-модели, которые украшают собой каждую из перечисленных локаций. В ролике чередуются съемки с воздуха и земли, показана красота природы и богатая флора и фауна региона.

Это промо стал первым из серии, которая будет посвящена красоте Херсонщины. Учитывая, что из-за пандемии коронавируса большинство привычных заграничных маршрутов для украинцев закрыты, они получили повод открыть для себя богатства родной страны, и подобные видео – лучшая для этого мотивация.

Напомним, воздушный трафик в Европе вернется к показателям 2019 года в 2024 году если эффективная вакцина от коронавируса станет широкодоступной к лету 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" вновь гибнут птицы. Госпродпотребслужба региона выясняет причины нового случая смерти птиц. Впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике на Херсонщине за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.