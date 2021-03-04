Путешествуй по Украине: семь чудес Таврии за три минуты (видео)

Видео станет первым из серии роликов о красоте Херсонщины.

В Херсонской области решили привлечь туристов серией видеороликов, демонстрирующих красоты региона и самые интересные места. Первое видео уже появилось в Сети.

Трехминутный ролик под названием "Семь природных чудес Таврии" демонстрирует Олешковский лес, уникальное розовое озеро Сиваш, Днепровские плавни, заповедник "Аскания-Нова", водопады в Казацком, Олешковские пески и Станиславский кряж.

Особый колорит видео добавляют девушки-модели, которые украшают собой каждую из перечисленных локаций. В ролике чередуются съемки с воздуха и земли, показана красота природы и богатая флора и фауна региона.

Это промо стал первым из серии, которая будет посвящена красоте Херсонщины. Учитывая, что из-за пандемии коронавируса большинство привычных заграничных маршрутов для украинцев закрыты, они получили повод открыть для себя богатства родной страны, и подобные видео – лучшая для этого мотивация.

Напомним, воздушный трафик в Европе вернется к показателям 2019 года в 2024 году если эффективная вакцина от коронавируса станет широкодоступной к лету 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" вновь гибнут птицы. Госпродпотребслужба региона выясняет причины нового случая смерти птиц. Впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике на Херсонщине за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.