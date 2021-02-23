В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" вновь гибнут птицы (фото)

Госпродпотребслужба Херсонской области выясняет причины нового случая смерти животных.

В Херсонской области в биосферном заповеднике вновь гибнут птицы. Госпродпотребслужба региона выясняет причины нового случая смерти птиц.

Об этом в Facebook сообщает Госпродпотребслужба со ссылкой на заявление директора заповедника Виктора Гавриленко.

Отмечается, что в настоящее время в заповеднике началось "эпизоотическое расследование".

"Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц: кряква – 38; утка огарь (краснокнижная) – 32; грачи – 75; галки – 42", говорится в сообщении.

По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, впервые о гибели птиц стало известно в январе текущего года. Тогда сообщалось, что в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей.

16 января директор биосферного заповедника Виктор Гавриленко сообщил, что причиной гибели краснокнижных серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова" оказалось зерно, обработанное средством для борьбы с грызунами.

В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.

Государственная экологическая инспекция установила, что 208 серых журавлей, которые в январе погибли в заповеднике "Аскания-Нова", были отравлены.