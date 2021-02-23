У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" знову гинуть птахи (фото)

Держпродпотребслужба Херсонської області з'ясовує причини нового випадку смерті тварин.

У Херсонській області в біосферному заповіднику знову гинуть птахи. Держпродпотребслужба регіону зʼясовує причини нового випадку смерті птахів.

Про це у Facebook повідомляє Держпродпотребслужба з посиланням на заяву директора заповідника Віктора Гавриленка.

Зазначається, що наразі в заповіднику почалося "епізоотичне розслідування".

"Фахівці Чаплинського управління Держпродпотребслужби на території дендропарку і озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень — 38; качка огар (червонокнижна) — 32; граки — 75; галки — 42", йдеться в повідомленні.

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація.

Нагадаємо: вперше про загибель птахів стало відомо в січні поточного року. Тоді повідомлялося, що в заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинули 185 червонокнижних сірих журавлів.

16 січня директор біосферного заповідника Віктор Гавриленко повідомив, що причиною загибелі червонокнижних сірих журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" стало зерно, оброблене засобом для боротьби з гризунами.

У Держпотребслужбі припустили, що в "Асканії-Новій", швидше всього, загинуть усі червонокнижні журавлі.

Державна екологічна інспекція встановила, що 208 сірих журавлів, які в січні загинули в заповіднику "Асканія-Нова", були отруєні.